AMDC impulsa la formalización de mercaditos para fortalecer el emprendimiento en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Abrir un mercadito suele comenzar con una idea sencilla: generar ingresos, atender una necesidad de la comunidad y construir un patrimonio familiar. Sin embargo, para que ese proyecto tenga bases sólidas y posibilidades reales de crecimiento, la formalización se convierte en un paso fundamental. Consciente de esta realidad, la Gerencia de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) impulsa procesos orientados a que los emprendedores operen dentro de la legalidad, cumpliendo requisitos que garanticen seguridad, orden y sostenibilidad. Solo durante el último año, la municipalidad otorgó 462 Permisos de Operación para mercaditos y negocios similares, una cifra que evidencia el dinamismo de este sector en Tegucigalpa y Comayagüela.

Emprender con seguridad

Para la AMDC que dirige el alcalde Juan Diego Zelaya, la formalización no representa únicamente un requisito administrativo, sino una herramienta que fortalece la confianza de consumidores, proveedores e inversionistas. "El objetivo primordial de la AMDC es garantizar que los nuevos negocios o emprendimientos se desarrollen de manera segura, ordenada y sostenible con el tiempo", explicó Guillermo Velásquez, de la Gerencia de Atención al Ciudadano. Según el funcionario, cumplir con los requisitos establecidos permite a los emprendedores iniciar operaciones con seguridad jurídica, evitar sanciones administrativas y desarrollar sus actividades bajo condiciones adecuadas de higiene, seguridad y protección ambiental. Entre los principales beneficios de formalizar un mercadito destacan la obtención del Permiso de Operación, el acceso a oportunidades de financiamiento, la posibilidad de participar en proyectos estatales o convertirse en proveedor del Estado, además de fortalecer la credibilidad ante clientes y suplidores. El impacto trasciende al propietario del negocio. Cada nuevo establecimiento genera movimiento económico, amplía la oferta de productos en las comunidades y crea empleos directos e indirectos mediante la cadena de suministros.

Paso a paso

El proceso inicia con la obtención de la Compatibilidad de Uso de Suelo (CUS), un requisito indispensable que determina si la actividad comercial puede desarrollarse en el lugar seleccionado. "La Compatibilidad de Uso de Suelo garantiza que el negocio se ubique en una zona o espacio adecuado para el buen funcionamiento y desarrollo de una actividad económica", señaló Velásquez. Una vez cumplido este paso, los solicitantes deben presentar el formulario F-01 de Declaración Jurada de Industria, Comercio y Servicio, acompañado de un croquis de ubicación, además de la documentación personal y legal correspondiente. Entre los requisitos básicos figuran:

• Compatibilidad de Uso aprobada.

• Formulario F-01 debidamente completado.

• Copia de DNI, pasaporte o carnet de residente vigente.

• Documentación legal de la empresa, cuando corresponda.

• Solvencias municipales y documentación relacionada con bienes inmuebles.

• Acta de compromiso para venta de bebidas alcohólicas para llevar, cuando aplique. En los casos donde el trámite sea realizado por un gestor o apoderado legal, también se requiere carta poder o poder general, junto con la documentación de identificación correspondiente. La municipalidad recomienda a los ciudadanos evitar intermediarios informales y verificar cuidadosamente cada requisito antes de iniciar el proceso, ya que los documentos incompletos o inconsistentes representan uno de los errores más frecuentes.

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