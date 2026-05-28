AMDC apoya la economía familiar en 22 comunidades

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad alimentaria y dinamizar la economía local, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) entregó 1,500 gallinas ponedoras a varias familias de la comunidad de Río Hondo, con el objetivo de brindarles herramientas prácticas que les permitan producir sus alimentos de manera sostenible. La iniciativa, impulsada por Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, y Saraí Rivera, vicealcaldesa, busca generar un impacto duradero y facilitar que las familias repliquen el modelo en otras comunidades. Hasta la fecha, el proyecto ha beneficiado a 300 familias en 22 aldeas del Distrito Central.

Economía local

La economía de la comunidad de Río Hondo se sustenta en un ecosistema productivo diversificado. La horticultura y la fruticultura, con productos como pataste, ayote y maracuyá, representan fuentes de ingreso para las familias locales. “Esta base agrícola se complementa con el cultivo tradicional de granos básicos como maíz y frijol, garantizando la seguridad alimentaria regional”, explicó Saraí Rivera. Rivera añadió que la estructura económica también se fortalece con la industria artesanal de la ladrillera y la prestación de servicios de mantenimiento y chapeo, actividades que dinamizan el empleo local y posicionan a la zona como un aliado estratégico para el sector construcción y comercial del Distrito Central. La funcionaria señaló que uno de los principales retos para estas familias, muchas de ellas dedicadas a la agricultura de subsistencia, es la falta de oportunidades laborales locales, lo que impulsa la migración hacia áreas urbanas o al extranjero. Aunque algunas familias cultivan sus propias hortalizas, enfrentan limitaciones de acceso y transporte. Actualmente, los productores deben trasladarse a la ciudad para adquirir granos básicos, lo que incrementa sus costos de vida. Ante este escenario, Rivera propuso la gestión de unidades móviles o puntos de venta de Banasupro en estas zonas estratégicas.

Recomendaciones

Saraí Rivera afirmó que esta iniciativa de la AMDC busca apoyar a las familias de manera integral. En el caso de las familias beneficiadas, se les brindó información y recomendaciones sobre el cuidado adecuado de las aves, la alimentación más apropiada y la influencia de las condiciones climáticas en su desarrollo y producción. “Dependiendo de la cantidad de gallinas que recibieron las familias, pueden llegar a tener hasta ocho huevos diarios”, dijo una de las beneficiarias.

Sostenibilidad