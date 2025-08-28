V Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica será en Honduras

La Red Iberoamericana de Profesionales de Relaciones Públicas (REDIRP), en conjunto con el Instituto Latinoamericano de Comunicación Estratégica (ILCE), el Instituto Hondureño de Turismo, la Universidad de San Pedro Sula (USAP) y ComunicArte, presentan la V Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica, a llevarse a cabo los días 25 y 26 de septiembre, en las instalaciones de la universidad.
Con los tiempos globalizados en los que vivimos, las relaciones públicas toman un rol integral en la convivencia social y empresarial. Durante la cumbre, más de 25 expertos internacionales traerán sus conocimientos en las distintas áreas de la comunicación, como el marketing digital, las relaciones públicas, la comunicación estratégica, la inteligencia artificial y el turismo, abordando desafíos y oportunidades.
Cabe mencionar que esta quinta edición será la primera a realizarse en territorio hondureño, magnificando la expectativa por este evento. Los profesionales que deseen atender la cumbre podrán asistir los dos días por un precio total de 2,350 lempiras, mientras que los estudiantes de pregrado podrán optar por un precio reducido de 1,200 lempiras. También están disponibles paquetes empresariales.
Patricia Arias, CEO de ComunicArte y una de las profesionales de mayor renombre y experiencia en este campo de toda Honduras, compartió una reflexión sobre lo que significa para nuestro país ser sede de un evento de tal magnitud. “Para Honduras es una oportunidad histórica ser anfitrión de la V Cumbre, un evento que permite a los profesionales locales intercambiar conocimientos, fortalecer sus competencias y posicionar al país en el mapa de la comunicación estratégica latinoamericana”, expresó.
En la conferencia de prensa realizada este jueves en la USAP, se contó con la participación de las marcas patrocinadoras Jetstereo y Mall Multiplaza, que reafirman su interés general por contribuir a un ecosistema laboral más íntegro, promoviendo la capacitación de profesionales en el área de las relaciones públicas. También estuvo presente, de manera virtual, Antonio Di Génova, presidente de REDIRP e ILCE, quien compartió unas palabras con los presentes.
“Nos sentimos muy orgullosos como REDIRP en nuevamente por quinto año consecutivo realizar nuestra Cumbre, plataforma que es clave para desarrollar espacios de networking y de amplitud de las tendencias que se están llevando a cabo actualmente en esta era digital de las comunicaciones. Agradecemos a todas las empresas patrocinadoras que hacen posible esta V Cumbre y extendemos la invitación a quienes aún deseen sumarse. Este es un espacio abierto para profesionales de la región que buscan aprende, conectar y crecer juntos”, expresó.
La V Cumbre Latinoamericana de Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica se perfila como un punto de encuentro trascendental para el intercambio de ideas, experiencias y conocimientos en un mundo cada vez más interconectado. Con Honduras como sede por primera vez, este evento no solo fortalece la proyección internacional del país, sino que también impulsa la profesionalización del sector, creando un espacio donde la innovación, la estrategia y la colaboración se convierten en motores de crecimiento. Sin duda, será una cita que marcará un antes y un después en la comunicación estratégica en la región.