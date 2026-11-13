Microsoft: las claves de una caída global y 24 horas de recuperación

Nueva York, Estasdos Unidos.- Unas 24 horas después de su caída global, Microsoft sigue trabajando para recuperar la totalidad de sus servicios y acabar con las complicaciones para el acceso al correo electrónico Outlook y a otras herramientas utilizadas por empresas y organismos públicos, como Teams. "Estamos observando una recuperación generalizada y una estabilidad en todos nuestros servicios", aseguró Microsoft en su último mensaje en X. La compañía, considerada la mayor empresa de software del mundo, fue detallando a través de redes sociales los avances que conseguían para devolver el servicio a sus clientes.

La plataforma Microsoft 365 aúna herramientas de trabajo como las aplicaciones Word, de texto; Excel, de hojas de cálculo; PowerPoint, de presentaciones de diapositivas; y Outlook, su correo electrónico. También incluye herramientas de almacenamiento en OneDrive y Teams, su plataforma de comunicación y colaboración en la nube.



¿Qué pasó?

El jueves, en torno a las 12:30 hora de Nueva York (17:30 GMT), usuarios de Microsoft en todo el mundo comenzaron a experimentar fallos en el funcionamiento de las plataformas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Poco después, la compañía reconoció, en un mensaje en X, problemas para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la nube en América. Pero luego se extendieron a otros servicios de Microsoft 365.

El portal especializado DowDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en todo el mundo, registró un pico de reclamaciones antes de las 13:00 hora local (18:00 GMT) en su correo Microsoft Outlook; en Microsoft 365, una nube con suscripción a Word, Excel, PowerPoint, entre otros; su plataforma de mensajería y videoconferencias Microsoft Teams y su inteligencia artificial (IA), Microsoft Copilot. ¿Fue un ciberataque? Según explicó Microsoft, se trató de "un problema técnico que no está relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial o los agentes". Antes, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, confirmó que "no había indicios" de que fuese el resultado de una actividad "maliciosa".

Entonces, ¿dónde estaba el problema?

La compañía explicó que el incidente se debió a un problema surgido en una actualización previa de la capacidad de su red que "salió a la luz tras un cambio reciente en la red". "Hemos solucionado el problema subyacente y seguimos restableciendo el servicio al resto de clientes y regiones", aseguró.