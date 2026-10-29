Meta y Snap, a juicio en Los Ángeles por el diseño adictivo de sus redes

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un juicio civil contra las tecnológicas Meta y Snap, acusadas de perjudicar la salud mental de sus usuarios con el diseño adictivo de sus aplicaciones, arrancó este miércoles en un tribunal federal de Los Ángeles con la selección del jurado. El caso forma parte de unas 1.500 demandas similares presentadas contra operadoras de redes sociales. El proceso judicial reúne la demanda de una joven de 18 años de Mississippi, conocida como "K.D.B.", que alega que su uso compulsivo de Snapchat e Instagram, propiedad de Meta, contribuyó a sus problemas de salud metal, como depresión, autolesiones y pensamientos suicidas.

La querella alega que “hasta el día de hoy “ las características adictivas” de las funciones de las plataformas demandadas “no son completamente conocidos ni comprendidos por los usuarios menores de edad” ni por sus padres. La otra demandante, una joven de 16 años de Illinois identificada en los documentos judiciales como S.J., asegura que comenzó a usar Snapchat siendo muy pequeña y que las funciones de la aplicación derivaron en un uso compulsivo e ideas suicidas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las demandas fueron presentadas de forma separada pero el tribunal las unió en una querella conjunta para llevarlas a juicio. TikTok y YouTube (propiedad de Alphabet) formaban parte de las quejas legales originales, pero ambas empresas alcanzaron un acuerdo con las demandantes antes del inicio del juicio. Meta también alcanzó un acuerdo con S.J., la demandante de Illinois, pero no con la de Missisipi.