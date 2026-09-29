OpenAI lanza Dots, su sistema de agentes de IA para delegar tareas

Nueva York, Estados Unidos.- OpenAI presentó este martes Dots, una plataforma de agentes de inteligencia artificial (IA) “siempre activos” y personalizables, impulsada por su modelo GPT-6 Astra, diseñada para ejecutar tareas complejas de forma autónoma tanto en el trabajo como en la vida cotidiana. “Queremos que se perciba como algo mágico que simplemente sucede por ti, sin que tengas que pedirlo. Así que hoy presentamos Dots”, afirmó el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, durante la apertura de la conferencia anual DevDay. Altman destacó que la herramienta busca otorgar a los usuarios “superpoderes” de productividad y reducir su dependencia de las pantallas. “Siento que por fin he recuperado parte de mi atención; ya no me siento tan enganchado al teléfono”, expresó.

OpenAI anunció que Dots comenzará a implementarse desde este martes para los suscriptores de sus planes Pro, Business Premium y Enterprise. El lanzamiento estará acompañado por el nuevo espacio de trabajo colaborativo ChatGPT Space. La presentación, sin embargo, estuvo marcada por tropiezos técnicos durante una demostración en directo, en la que una de las funciones del agente no respondió adecuadamente.

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Agentes para tareas completas

Con Dots, OpenAI busca competir con las soluciones de asistentes y agentes de empresas como Meta, con su asistente Muse, que según el texto ha superado los 600.000 usuarios activos diarios en Estados Unidos, y Google, con Gemini Spark. También compite con alternativas de código abierto como OpenClaw. A diferencia de un bot convencional de conversación, estos sistemas están diseñados para asumir flujos de trabajo completos, como gestionar correos electrónicos, coordinar calendarios, preparar facturas o resolver problemas de programación.

Dots contará con integración con plataformas como Slack, Microsoft Teams y ChatGPT. Además, próximamente permitirá la comunicación directa mediante mensajes de texto (SMS) y llamadas de voz. Altman explicó que los usuarios podrán delegar responsabilidades al agente como si se tratara de un colega de trabajo. La herramienta dispone de su propio navegador y un entorno de computación en la nube para procesar y validar tareas. Según OpenAI, Dots no accederá a los archivos locales del usuario a menos que este le otorgue permisos explícitos.

Seguridad y autonomía