La compañía estadounidense explicó en un comunicado con fecha del lunes que ha reforzado durante el último año sus sistemas de detección mediante modelos de inteligencia artificial capaces de identificar contenidos sensibles antes de que los usuarios los denuncien.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Meta anunció que ha modificado los sistemas de recomendación de Instagram en la India para reducir la exposición de los usuarios a contenidos sexualmente sugerentes o violentos, después de que el Gobierno indio exigiera a la compañía revisar sus algoritmos y reforzar la vigilancia.

"Hoy, nuestros sistemas mantienen fuera de las recomendaciones una mayor cantidad de estos contenidos, incluidos los sexualmente sugerentes y los que muestran violencia", indicó Meta.

Los cambios afectan a las publicaciones que Instagram recomienda a los usuarios desde cuentas que no siguen, en secciones como Reels o Explorar, y no suponen una prohibición general de esos contenidos.

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Según la empresa, las denuncias de los usuarios indios sobre publicaciones recomendadas se han reducido aproximadamente a la mitad respecto a hace un año, aunque no facilitó cifras que permitan comprobar la magnitud de esa disminución.

El anuncio llega después de que el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India remitiera el 10 de octubre una advertencia a Meta para exigir una revisión de sus sistemas de clasificación y recomendación de contenidos.

El Gobierno pidió evitar que los algoritmos amplificaran de forma desproporcionada publicaciones engañosas o manipuladas y que los usuarios quedaran expuestos a una única narrativa sobre acontecimientos de actualidad.