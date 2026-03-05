LG Electronics presenta su visión AI Home en el LG InnoFest 2026 Latam

Cancún, México.- En el marco de LG InnoFest 2026 Latam, LG Electronics presentó su nueva visión estratégica enfocada en el concepto AI Home, una propuesta que redefine el hogar como un espacio inteligente, adaptativo y conectado.
Durante el evento, la compañía con 79 años de presencia en el mercado, destacó su evolución de fabricante de electrodomésticos a proveedor de soluciones integrales impulsadas por inteligencia artificial (IA), con el objetivo de ampliar su liderazgo en el sector.
Desde 2018 LG no realizaba el InnoFest, por lo que este encuentro de socios comerciales y medios de comunicación en Cancún marca un retorno de la marca a este evento que fija la ruta de amplia visibilidad de sus productos para el hogar, en un escenario tecnológico cada vez más competitivo.
Liderazgo, desarrollo, innovación
Durante el evento hubo varias intervenciones para comprender cuáles son los pilares de la marca, y cómo su oferta viene a posicionarse en el mercado latinoamericano cada vez más dispuesto al consumo de productos para un hogar inteligente.
Daniel Song, CEO de LG para Latinoamérica y presidente de LG Electronics Brasil, destacó que la compañía tiene una gran oportunidad por delante, en una era cambiante, compleja y nueva, "el año pasado superamos desafíos globales gracias a nuestra fortaleza colectiva. Ahora LG Electronics ha dejado clara su evolución pasando de ser un simple fabricante de electrodomésticos a una compañía de soluciones inteligentes".
Song también compartió los enfoques prioritarios sobre los cuales la marca se sostiene: liderazgo de producto basado en IA, ejecución local adaptada a cada mercado y fortalecimiento del servicio al cliente.
"La innovación no es una campaña de marketing para nosotros. Está en nuestro ADN. Hemos sido pioneros e instructores desde el televisor más delgado y perfecto del mundo con LG OLED", destacó y agregó que "hace años prometimos que la IA estaría presente en todo nuestro portafolio. Hoy esa visión es una realidad. La evolución de la TV LG está redefiniendo la experiencia en los televisores".
Soluciones inteligentes para el hogar
Uno de los ejes centrales del InnoFest fue la plataforma ThinQ AI, que actualmente cuenta con más de 105 millones de usuarios registrados a nivel global.
Yongbae Park, líder de expansión global de plataformas de LG, destacó que la aplicación ThinQ además de tener 105 millones de usuarios, registra 77 millones de dispositivos y 14 millones de usuarios activos mensuales.
"La experiencia del cliente no termina en el momento de la compra. El cliente puede personalizar sus electrodomésticos y actualizar solo las funciones que necesita, transformando los electrodomésticos comunes en dispositivos que se adaptan a su estilo de vida y preferencias", señaló.
La compañía presentó avances como ThinQ Care, que permite monitoreo proactivo y mantenimiento predictivo de los electrodomésticos, así como ThinQ UP, que habilita actualizaciones y personalización de funciones incluso después de la compra. Además, adelantó la expansión regional de estos servicios en América Latina.
Otro de los anuncios relevantes fue ThinQ Pro, una solución enfocada en administradores inmobiliarios y desarrolladores, que permite gestionar múltiples propiedades mediante monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización energética desde un panel centralizado.
"No somos una empresa que fabrica excelentes refrigeradores y lavadoras. Somos una empresa de soluciones inteligentes para la vida, comprometida con mejorar la vida cotidiana", dijo Rodrigo Fiani, Vicepresidente de Ventas Retail, B2B y Service Engineering en LG Electronics Brasil.
Bajo esta premisa, Fiani destacó tres elementos esenciales de los productos LG para el hogar: tecnología avanzada de IA para la potencia del hardware, funciones de IA para la comodidad diaria y energía conectada para una vida útil más larga.
Fiani profundizó en las líneas de productos que hacen la vida más cómoda, y que además de fortalecer el concepto de "Life´s Good" (La vida es buena) de LG, incorpora uno más: "Zero Labor Home" (hogar sin trabajo, sin esfuerzo).
Desde la cocina hasta la lavandería. Desde los aires acondicionados hasta las aspiradoras. Y desde el entretenimiento hasta el descanso, LG quiere estar en cada rincón de los hogares, facilitando las tareas domésticas rutinarias, para hacer más eficiente el tiempo de las familias.
La oferta va desde los refrigeradores InstaView con tecnología Zero Clearance, que permite una instalación casi al ras de la pared gracias a un sistema de bisagras optimizado, y Cleaning Time, que reduce la actividad del compresor durante la limpieza.
También se presentaron nuevas opciones de fabricación de hielo, incluyendo Mini Craft Ice, capaz de producir más de 100 esferas diarias, y un sistema de higiene con tecnología UV que elimina hasta el 99% de bacterias en el dispensador de agua.
En cocina, la compañía mostró hornos con tecnología InstaView, modo Air Fry integrado y sistema Easy Clean que permite limpieza interior en aproximadamente 10 minutos utilizando solo agua.
En lavandería presentó su línea con capacidad de hasta 11 kilogramos, la tecnología AI Wash 2.0 que optimiza el lavado en seis etapas, y secadoras con tecnología de bomba de calor Dual Inverter que reutiliza aire caliente para ahorrar energía y cuidar las telas, así como su sistema automático de limpieza de filtro. En limpieza la aspiradora LG CordZero.
En entretenimiento la evolución de sus televisores con modelos ultradelgados de 9 milímetros, y transmisión inalámbrica real de audio y video sin compresión. Con una pantalla de hasta 3.9 veces más brillo, tecnología antirreflejo premium y procesador Alpha 11 AI con mejoras significativas en rendimiento y gráficos. Esto sumado a un sonido Dolby Atmos Flex, la integración con Microsoft Copilot y Google Gemini, y la plataforma WebOS con hasta 5 años de actualizaciones gratuitas.
En el segmento de gaming y monitores, la línea UltraGear Evo marca un nuevo estándar al integrar innovación y rendimiento extremo. La propuesta incluye el primer OLED 5K 2K de 39 pulgadas, el primer Mini LED 5K de 27 pulgadas y una imponente pantalla 5K 2K de 52 pulgadas, pensadas para ofrecer máxima inmersión y nitidez. Además, incorpora un escalador integrado con IA que optimiza automáticamente la resolución, así como ajustes inteligentes que mejoran el desempeño en videojuegos, eliminando la necesidad de sacrificar velocidad por calidad de imagen.
Con esta presentación, LG refuerza su apuesta por América Latina como un mercado estratégico, destacando la adaptación local de sus productos y una política de precios competitivos frente a la creciente presencia de marcas asiáticas en la región.
Tal es su crecimiento y enfoque en Latam, que la compañía abrirá una nueva planta en Brasil que iniciará operaciones este 2026.