LG Electronics presenta su visión AI Home en el LG InnoFest 2026 Latam

Cancún, México.- En el marco de LG InnoFest 2026 Latam, LG Electronics presentó su nueva visión estratégica enfocada en el concepto AI Home, una propuesta que redefine el hogar como un espacio inteligente, adaptativo y conectado. Durante el evento, la compañía con 79 años de presencia en el mercado, destacó su evolución de fabricante de electrodomésticos a proveedor de soluciones integrales impulsadas por inteligencia artificial (IA), con el objetivo de ampliar su liderazgo en el sector.

Desde 2018 LG no realizaba el InnoFest, por lo que este encuentro de socios comerciales y medios de comunicación en Cancún marca un retorno de la marca a este evento que fija la ruta de amplia visibilidad de sus productos para el hogar, en un escenario tecnológico cada vez más competitivo.

Liderazgo, desarrollo, innovación

Durante el evento hubo varias intervenciones para comprender cuáles son los pilares de la marca, y cómo su oferta viene a posicionarse en el mercado latinoamericano cada vez más dispuesto al consumo de productos para un hogar inteligente. Daniel Song, CEO de LG para Latinoamérica y presidente de LG Electronics Brasil, destacó que la compañía tiene una gran oportunidad por delante, en una era cambiante, compleja y nueva, "el año pasado superamos desafíos globales gracias a nuestra fortaleza colectiva. Ahora LG Electronics ha dejado clara su evolución pasando de ser un simple fabricante de electrodomésticos a una compañía de soluciones inteligentes". Song también compartió los enfoques prioritarios sobre los cuales la marca se sostiene: liderazgo de producto basado en IA, ejecución local adaptada a cada mercado y fortalecimiento del servicio al cliente. "La innovación no es una campaña de marketing para nosotros. Está en nuestro ADN. Hemos sido pioneros e instructores desde el televisor más delgado y perfecto del mundo con LG OLED", destacó y agregó que "hace años prometimos que la IA estaría presente en todo nuestro portafolio. Hoy esa visión es una realidad. La evolución de la TV LG está redefiniendo la experiencia en los televisores".

Soluciones inteligentes para el hogar

Uno de los ejes centrales del InnoFest fue la plataforma ThinQ AI, que actualmente cuenta con más de 105 millones de usuarios registrados a nivel global.

Yongbae Park, líder de expansión global de plataformas de LG, destacó que la aplicación ThinQ además de tener 105 millones de usuarios, registra 77 millones de dispositivos y 14 millones de usuarios activos mensuales. "La experiencia del cliente no termina en el momento de la compra. El cliente puede personalizar sus electrodomésticos y actualizar solo las funciones que necesita, transformando los electrodomésticos comunes en dispositivos que se adaptan a su estilo de vida y preferencias", señaló. La compañía presentó avances como ThinQ Care, que permite monitoreo proactivo y mantenimiento predictivo de los electrodomésticos, así como ThinQ UP, que habilita actualizaciones y personalización de funciones incluso después de la compra. Además, adelantó la expansión regional de estos servicios en América Latina. Otro de los anuncios relevantes fue ThinQ Pro, una solución enfocada en administradores inmobiliarios y desarrolladores, que permite gestionar múltiples propiedades mediante monitoreo en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización energética desde un panel centralizado. "No somos una empresa que fabrica excelentes refrigeradores y lavadoras. Somos una empresa de soluciones inteligentes para la vida, comprometida con mejorar la vida cotidiana", dijo Rodrigo Fiani, Vicepresidente de Ventas Retail, B2B y Service Engineering en LG Electronics Brasil. Bajo esta premisa, Fiani destacó tres elementos esenciales de los productos LG para el hogar: tecnología avanzada de IA para la potencia del hardware, funciones de IA para la comodidad diaria y energía conectada para una vida útil más larga. Fiani profundizó en las líneas de productos que hacen la vida más cómoda, y que además de fortalecer el concepto de "Life´s Good" (La vida es buena) de LG, incorpora uno más: "Zero Labor Home" (hogar sin trabajo, sin esfuerzo). Desde la cocina hasta la lavandería. Desde los aires acondicionados hasta las aspiradoras. Y desde el entretenimiento hasta el descanso, LG quiere estar en cada rincón de los hogares, facilitando las tareas domésticas rutinarias, para hacer más eficiente el tiempo de las familias.