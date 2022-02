Tech4Democracy, iniciativa que promueve startups y tecnologías para fortalecer la democracia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-IE UNIVERSITY, en alianza con el U.S. State Department, lanzó recientemente el Tech4Democracy Challenge, una iniciativa para promover tecnologías que reafirmen los sistemas democráticos.

A través de esta iniciativa la universidad global con sede en España buscará star-ups y scale-ups, y proyectos emprendedores en todo el mundo, cuya tecnología apoyen el desarrollo democrático.

El proyecto se engloba dentro del Summit for Democracy, cumbre virtual que reúne a líderes internacionales para analizar los retos que afrontan los sistemas democráticos, luchar contra el autoritarismo, la corrupción y avanzar en la protección de los derechos humanos, y que fue inaugurada ayer por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Manuel Muñiz, Provost de IE UNIVERSITY, participará el viernes en el Summit for Democracy en un debate sobre la expansión del autoritarismo digital y el desarrollo de tecnologías con valores democráticos.La iniciativa consistirá en una serie competiciones de startups y scaleups en distintas regiones mundiales en 2022, para identificar emprendedores que trabajen en el desarrollo de tecnologías que protejan la democracia.

La institución académica trabajará con investigadores, inversores y emprendedores internacionales para identificar innovaciones clave en áreas como la gestión de datos en la política, la responsabilidad en inteligencia artificial y machine learning, la lucha contra la desinformación, la defensa de la transparencia y la accesibilidad de datos y servicios gubernamentales.

IE UNIVERSITY desarrollará este proyecto a través de tres Centros de la institución: el Center for the Governance of Change, un centro de investigación aplicada que trabaja en la gobernanza de tecnologías emergentes; el PublicTech Lab, que trabaja para fomentar el uso de la tecnología en el sector público; y el Centro de Emprendimiento, que busca fomentar el emprendimiento.

”Como institución académica global, comprometida con los valores de la democracia y la diversidad, es un privilegio para IE UNIVERSITY contribuir al esfuerzo del presidente Biden para promover tecnologías que consoliden la democracia”, explica Manuel Muñiz.

”Las universidades y las instituciones académicas deben impulsar la innovación que mejore la vida de las personas. Además, la tecnología debe respetar valores democráticos fundamentales como la privacidad, la igualdad o la no discriminación, y defender derechos como la libertad de expresión o el voto.

Estos valores son compartidos por las instituciones académicas como templos de la educación superior, el libre intercambio de ideas y la investigación”, agregó.

Eric Lander, asesor científico de Biden y director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, instó a aprovechar la innovación para promover tecnologías que consoliden los valores democráticos, incluida la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a la información, la transparencia, la justicia, la inclusión y la equidad.

”No tenemos garantía de que una tecnología determinada respalde los valores democráticos. Requiere vigilancia y compromiso constante. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que asegurarnos de que la tecnología se desarrolle y utilice de manera responsable. Esa es nuestra solemne obligación”, recomendó este asesor.