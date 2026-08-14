Se fue el amor, quedó la costumbre...

Tegucigalpa, Honduras.- El tiempo hace con las relaciones algo extraño y difícil de explicar. Dos personas que empezaron tomadas de la mano, llenas de ilusión, pueden llegar a mirarse un día y no reconocerse. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué un amor que parecía a prueba de todo terminó apagándose sin gritos, sin portazos, casi sin que nadie se diera cuenta del momento exacto en que empezó a irse?

La respuesta incómoda es que la mayoría de las relaciones no mueren por un conflicto grave. Mueren por una erosión paulatina, silenciosa y casi siempre no dicha. Como bien expresa la terapeuta Andrea Harrn en el Counselling Directory, las necesidades emocionales insatisfechas y la falta de comunicación, con el tiempo, terminan generando una sensación de desconexión. No es que el amor muera de golpe, sino que se descuida... y al descuidarse, se desvanece.



Desconexión emocional

Todo comienza, casi siempre, con algo tan pequeño que resulta imperceptible. Por ejemplo, una pregunta que ya no se hace, un “¿cómo estuvo tu día?” que se vuelve automático y vacío. La desconexión emocional no llega de un día para otro; se instala de a poco, en los espacios que antes ocupaba la curiosidad genuina por el otro. Cuando usted deja de preguntarse quién es hoy la persona que ama —porque asume que ya la conoce por completo— empieza, sin saberlo, a dejarla ir. Otro saboteador invisible es la crítica sostenida en el tiempo. No se trata del desacuerdo ocasional, sino de un patrón. Comentarios que erosionan la autoestima del otro, sarcasmo que reemplaza la ternura, un tono que se vuelve ácido incluso en temas cotidianos

¿Recuerda usted los gestos que sobraban al inicio?

Las miradas amables, las palabras de afirmación, el contacto físico espontáneo. Estas expresiones no se extinguen porque el amor desaparezca, sino porque dejan de practicarse. La intimidad no muere por falta de amor, sino por falta de expresión. Y cuando el cariño deja de manifestarse, la pareja empieza a sentir que vive junto a un extraño, aunque compartan la misma cama todas las noches.

Conflictos

Existe la creencia errónea de que una relación sin discusiones es una relación sana. En realidad, muchas parejas se desvanecen precisamente porque evitan el conflicto. Esconden los desacuerdos bajo la alfombra, postergan las conversaciones incómodas, prefieren el silencio a la confrontación amable. Con el tiempo, ese silencio acumulado se convierte en distancia, y la distancia, en indiferencia. La indiferencia, no el enojo, es el verdadero enemigo del amor duradero.

Sin crecimiento