Parejas: El tercero en discordia...

Tegucigalpa, Honduras.- La luz de los teléfonos inteligentes se ha convertido en el intruso más tolerado de la habitación moderna. No irrumpe, no pide permiso y, sin embargo, ocupa el espacio que antes pertenecía a la mirada, al roce, a la palabra dicha sin prisa. ¿Recuerda usted la última vez que se acostó sin revisar la pantalla? ¿La última conversación que sostuvo con su pareja sin que mediara una notificación? Lo que vivimos hoy no es una distracción menor. Es un desplazamiento silencioso y sistemático de todo aquello que hace humana a la intimidad.

Las cifras no admiten consuelo ni excusa. Investigaciones de la Universidad de Manchester revelan que el recorrido maquinal e interminable por imágenes ajenas, el llamado scrolling, se asocia de manera consistente con mayores niveles de adicción a descarga de endorfinas seguida de soledad, incluso cuando la persona amada descansa a centímetros de distancia. La terapeuta familiar Gaea Woods advierte que "desplazarse juntos por los feeds de las redes ni siquiera es equivalente a estar juntos", y añade que "cuando las pantallas se convierten en un tercero en la mesa o en la cama, la intimidad abandona el cuarto en silencio". Incluso, un estudio publicado en ResearchGate confirma y alerta que el uso intensivo de Instagram deteriora la satisfacción en la pareja, generando un ciclo en el que el conflicto impulsa una navegación más compulsiva como forma de evasión. Deténgase un momento y analice lo que esto representa, quizás hasta en su propia realidad. La pantalla no distrae solamente... suplanta. Para tender un puente sobre este abismo digital, muchas parejas recurren a marcos concretos como la "Regla 3-3-3", es decir, tres horas semanales de conexión sin dispositivos, tres días de comunicación puramente afectuosa (libre de toda logística doméstica) y tres semanas de silencio sobre la relación en redes sociales.

Es, en esencia, un programa de rehabilitación de la presencia, discreto pero profundamente subversivo. Recuperar la mañana sin prisa y la noche sin notificaciones es, para muchas parejas, el primer gesto genuino de reencuentro. En nuestra América Latina, la pérdida adquiere una dimensión que trasciende el tiempo robado. Lo que está en juego es la identidad misma. Somos el pueblo del familismo y de la sobremesa que se extiende sin afán, de la conversación que serpentea con gracia entre el café y el postre, del abrazo que no requiere explicación. El contacto físico, lo comunal, el cara a cara, no son costumbres que heredamos de manera fortuita, sino que son la arquitectura de nuestra manera de estar en el mundo. Cuando TikTok coloniza la mesa del domingo, no perdemos solamente horas... en realidad, traicionamos un legado de calor humano que ningún algoritmo podría jamás replicar.



¿Cómo puede usted revertir esta tendencia nociva?