Finanzas para niños: ¿cómo conseguir que sus hijos ahorren?

Para evitar que sus hijos desarrollen un mal concepto del dinero o hagan un uso equivocado de él, evite cometer estos errores a toda costa:



No involucrarlos. Mantener a sus hijos por fuera de las conversaciones sobre dinero es un error. Alrededor de los 12 años, un niño ya tiene la edad suficiente para opinar sobre ciertas decisiones financieras, además de sentir que empiezan a confiar en él.



Condicionar el pago. Si decide comprarle a su niño el juguete de sus sueños, no espere más que las gracias por parte de él. No es bueno estarle recordando todo el tiempo que es usted quien le provee de una u otra cosa.



Vincular tareas. El objetivo de darle a su hijo una especie de mesada es enseñarle a tener un presupuesto y a ahorrar, pero eso no debe ser usado como un soborno para conseguir que haga las tareas, que al final del día son su obligación.



Obviar la orientación. Enseñe a su niño que el dinero que le da también debe usarlo para comprar las cosas que desea. Esto lo llevará a distinguir entre necesidades y caprichos, y será con su dinero que deberá satisfacerlos.