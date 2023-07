Estimule a sus niños sin hacer uso de la tecnología

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hoy en día, pensar en cuidar, criar, entretener o estimular a un hijo pequeño sin hacer uso de los favores que ofrece la tecnología es verdaderamente un desafío para muchos padres.



Se trata de toda una generación que nació y está creciendo rodeada de pantallas en casa y a donde quiera que vaya. Pero para evitar que se desarrolle una absoluta dependencia hacia estos dispositivos hay que esforzarse un poco más.



Realizar una serie de actividades en familia y crear una rutina de entretenimiento en la que no se necesite de tecnología es el reto. Porque aunque la idea tampoco es prohibirles ver televisión o hacer uso del celular, su aprendizaje y estímulos no deben radicar en ello.



Como mamás y papás, es necesario hacerles otras propuestas. El juego en familia es esencial para los niños, y hasta los 10 años se puede transmitir o crear el gusto por este tipo de entretenimiento. Si le propone jugar un juego de mesa a un niño de 12 años, probablemente dirá que no, si nunca antes ha jugado algo así.



Colorear, armar rompecabezas, disfrazarse, las adivinanzas o salir al parque a caminar y correr son algunas opciones para entretener a los niños sin apegarse al internet. Estas alternativas resultan didácticas y se disfrutan tanto o más que aplicaciones o juegos en línea. Recuerde que la tecnología siempre estará, pero la infancia es pasajera.



Lo vivido durante esos años tiene un papel trascendental en la continuidad del aprendizaje de los niños. No deje que el uso desmedido de las distracciones en tendencia consuma momentos que, aparte de recuerdos, suman experiencias.