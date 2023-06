¿Por qué es necesario que los niños se aburran?

Si el tiempo libre ofrece tantas ventajas a los niños, ¿por qué algunos no pueden encontrar algo que hacer? Existen diferentes motivos y maneras de compensarlos, como los que leerá a continuación:



Reduzca el tiempo de pantallas. En la actualidad los niños crecen con la ciencia y las pantallas a su alcance, incluida toda la información y el entretenimiento que se vuelven inmedibles. La solución explícita es reducir el tiempo que pasan diariamente frente a celulares, computadoras y televisores.



Permítale más interacciones. Otra razón común por la que los niños no logran llenar esos espacios vacíos es porque no tienen a nadie con quien jugar y aún no han descubierto lo que les gusta hacer solos. Esto requiere que interactúen más con amiguitos de su edad y tengan más recursos a su disposición de dónde escoger.



Trate de conectar con ellos. Y si el problema es que necesitan mayor conexión parental, usted deberá poner más de su parte. Si su hijo lo interrumpe mientras está ocupado, probablemente sea porque requiere de su atención. Intégrelo, de alguna manera, a lo que sea que esté haciendo, luego él decidirá si continuar o hacer otra cosa que le agrade más.