Vitamina B12: el nuevo must-have de la cosmética

Los Ángeles, Estados Unidos.- Conocida como la “vitamina rosa” por su característico color, la vitamina B12 se posiciona como una respuesta eficaz en pieles reactivas o con tendencia a las rojeces. El estrés, la contaminación o los cambios en el estilo de vida han alterado la barrera cutánea de una parte significativa de la población, haciendo de la piel sensible una condición tópica cada vez más común. ¿Qué es la vitamina B12 y por qué es tendencia? La vitamina B12, o cianocobalamina, es una vitamina hidrosoluble del grupo B obtenida mediante procesos biotecnológicos de fermentación. En cosmética, se emplea en concentraciones muy bajas, generalmente inferiores al 0.1%, lo que no impide que sea altamente eficaz.

Su coste elevado refleja su complejidad de producción, aunque su uso en pequeñas dosis permite incorporarla a fórmulas de alto rendimiento. Este equilibrio entre potencia y precisión es uno de los factores que explican su creciente presencia en sérums y cremas.Pero más allá de sus características técnicas, su éxito responde a una transformación del mercado.





Cada vez son más los consumidores que se identifican con una piel sensible, afectada por factores externos e internos. La cosmética responde a esa demanda con activos capaces de calmar sin agredir. El principal valor de la vitamina B12 reside en su capacidad para reducir la irritación y las rojeces.

Su acción se centra en calmar la piel y favorecer su regeneración, lo que la convierte en un ingrediente clave en tratamientos dirigidos a pieles comprometidas. Su eficacia se extiende también al cuero cabelludo, donde se utiliza en productos específicos para tratar la irritación.

¿Cómo formularla?