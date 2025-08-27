Manchas, ojeras y piel apagada: la molécula que dermatólogos no quieren que ignores

“La niacinamida (vitamina B3) es un potente antioxidante que ayuda a proteger y reparar la piel de los efectos nocivos de la radiación UV. No sustituye a la protección solar, pero actúa junto a ella para proporcionar una capa adicional de protección desde el interior”, explica David Fernández Polo, Skincare Education Specialist de Paula’s Choice España. Su efecto se basa en la inhibición de la transferencia de melanosomas —estructuras celulares que transportan melanina— desde los melanocitos a los queratinocitos, las células que conforman las capas externas de la epidermis. De este modo, ayuda a limitar la hiperpigmentación antes de que se manifieste en la superficie cutánea.