Sororidad: mujeres en apoyo mutuo, sin rivalidades impuestas

La psicóloga Diana Lozano presenta que la sororidad va desde lo más simple hasta lo más genuino. “Como red de apoyo nos permite validar emociones, disfrutar aciertos y acompañar heridas con responsabilidad afectiva, enseñando que la equidad de género se persigue, no por convicción de un ideal particular, si no con el fin colectivo de forjar una sociedad más igualitaria”.

Por su parte, planteamientos como “la peor enemiga de una mujer es otra mujer” deben ser deconstruidos. “Este tipo de ideas se perpetúan porque forman parte de una narrativa que busca dividir a las mujeres y evitar la construcción de alianzas entre ellas”, explica la especialista.

Asimismo, hace alusión a que incluso a manera “de broma” se enfatizan discursos en los que se presenta a las mujeres como rivales en temas de apariencia, estado civil (sentimental), éxito profesional, maternidad y autorrealización personal.