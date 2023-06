Depresión: ¿cómo la enfrentan los hombres y mujeres?

La experta desglosa que la mujer se encierra: “Vive un aislamiento para rumiar su dolor, su depresión, le da vueltas en su cabeza a estos pensamientos y no los puede soltar, no puede salir de ahí, está concentrada en la depresión”.

Mackay cita las investigaciones realizadas por el psicoterapeuta estadounidense Jed Diamond, quien señala que siete de cada diez hombres que atraviesan por una depresión padecen el síndrome del hombre irritable (SHI), que es la forma en que se enmascara muchas veces una condición depresiva.

“El síndrome del hombre irritable se potencia en culturas como la latinoamericana, donde los hombres no expresan sus emociones porque se considera un signo de debilidad, por lo tanto no habla sobre cómo se siente, porque culturalmente es un asunto de las mujeres, no de los hombres. Ellos no pueden decir que se sienten débiles, tristes, con desesperanza, entonces sobreúsan la única emoción que se asocia a la masculinidad, que es la ira y el enojo”, acota Mackay.

La especialista también destaca que en Honduras, según las estadísticas, los hombres se suicidan más, pero son las mujeres las que realizan más intentos suicidas.