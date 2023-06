Claves para enfrentar el cambio de país al inmigrar

Lo primero es pensar que el miedo ante el cambio es normal. No obstante, hay que saber que no se sustentan en la realidad y se trata de pensamientos irreales, imaginados y anticipados. En este punto, podría ayudar pensar ¿qué es lo peor que puede pasar? Y, si pasa, ¿qué está en mis manos hacer para sentirme más confiado? ¿Qué depende de mí?

Una idea para estar más tranquilo es buscar alternativas antes de ir: establecer red de contactos con alguien que viva allí o que sea amigo de un amigo, indagar en alguna página web, apuntarse a alguna actividad para conocer gente como a un gimnasio, hacer algún deporte o tener una afición que practicar en el lugar de destino. Buscar consuelo de alguien cercano, al menos los primeros días de adaptación, también ayuda.

Tenga en cuenta recuperar estrategias del pasado en las que haya afrontado algún temor“¿Qué me ayudó a afrontarlo? ¿En qué confié de mí? ¿En qué versión mía me convertí después de haberlo afrontado? ¿Cómo podría aplicar estas estrategias para la situación de ahora?” Estas son algunas preguntas que pueden servirte antes de empezar la aventura, una vez has tomado la decisión. En caso de no haber vivido un cambio importante, es recomendable reflexionar sobre alguna situación en la que ha sentido miedo y lo ha afrontado.