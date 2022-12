¿Como saber si soy una persona de alto valor?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pasa que a veces queremos rodearnos de las mejores personas, pero nosotros no somos buenas personas para los demás. ¿Cómo saberlo? Haciendo balance y teniendo claro que el éxito y el dinero no hacen de nadie una persona de alto valor.

+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo

Una persona de alto valor es alguien que tiene bien definido lo que quiere lograr en la vida, que trabaja en la construcción de su ser, que cuida su salud física y mental, en pocas palabras, alguien que se ama a sí mismo.

Una persona que no se coloca como prioridad es una persona que se descuida, y cuando no se cuida lo suficiente a sí mismo pierde su valor. No puede ayudar a los demás ni inspirarlos si es una persona que ha perdido su valor.