¿Cómo mantener su peso en la época decembrina?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Navidad, Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo, con toda la retahíla de festividades en corto tiempo, y en donde la comida resulta ser el centro de todos los encuentros, es casi imposible no caer en los excesos alimenticios.

Pero según Yenifer Lara, nutricionista clínica, todo recae en el equilibrio. No obstante, no se trata de ofuscarse ni de privarse de lo que más le gusta, sino de tener en cuenta que los excesos no son buenos y que practicar la moderación siempre será clave. En esa línea, Lara sugiere ciertas prácticas nutricionales que podrían ayudarle a mantener su peso en época decembrina.

Por ejemplo, “siempre que pueda, opte por preparar un menú saludable. Agregue a su plato o consuma en su día frutas y verduras; son ricas en fibra y le darán saciedad”, introduce la especialista. De hecho, uno de los grandes secretos al mantener el peso es tener un consumo mayor de fibra y alimentos que producen saciedad como los frutos secos (nueces, almendras, etc.), sin dejar de lado la importancia de las raciones.

