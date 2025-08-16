Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS

Este sábado cientos de hondureños en San Pedro Sula protagonizaron una masiva movilización como parte de la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica en pro de la democracia y la paz de Honduras. Más fotos a continuación.
La caminata se desarrolló en más de 50 ciudades a nivel nacional, y San Pedro Sula no podía quedar excluida de esta actividad.
Desde antes de las 2:00 p.m., hora en la que daría inicio la caminata, comenzaron a aglomerarse personas de todas las edades a inmediaciones del Monumento a la Madre.
Mujeres, hombres, niños, jóvenes y ancianos dijeron "presente" en este histórico evento convocado por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica.
El Monumento a la Madre en la ciudad industrial albergó a una enorme multitud de ciudadanos, formando una especie de marea blanquiazul con los colores de la Bandera Nacional.
Varias iglesias tanto evangélicas como católicas se unieron a la caminata, entre ellas, la iglesia San Vicente de Paúl.
El evento destacó por ser muy familiar, pues padres e hijos se movilizaron vistiendo principalmente camisetas blancas o alusivas a Honduras.
Los cientos de ciudadanos oraban por el bienestar de Honduras durante el trayecto hacia el parque central de la ciudad.
Citando versículos, cánticos y oraciones, las personas caminaron pidiendo a Dios que la paz reine en Honduras.
Muchos de los presentes también claman para tener elecciones transparentes y pacíficas para el 30 de noviembre, en el que los ciudadanos escogerán al próximo presidente para el período 2026-2030.
La caminata, además de reflejar la unidad del pueblo hondureño, evidenció la esperanza que muchos tienen al soñar con una Honduras próspera.
Los líderes religiosos han confesado sentirse sorprendidos por la magnitud de alcance que tuvo la convocatoria realizada desde el pasado 18 de julio.
También se sumaron diferentes gremios a esta actividad, entre ellos, profesionales del Derecho.
La caminata también se caracterizó por el júbilo expresado por los participantes, pues sus sonrisas eran evidencia de ello.
Los rostros de muchos hondureños al rezar sus plegarias son una manifestación de profunda fe y devoción.
Desde su convocatoria, se dejó claro que la caminata no tenía matices políticos que pudieran generar división. El objetivo era caminar y otra por toda Honduras.
"Es una respuesta extraordinaria, están muy contentos, la respuesta de la gente y es obra de Dios, no es nuestra obra, es esta obra de Dios. Dios, está guiando y está conduciendo a este pueblo por caminos de paz, de amor y de justicia. Estamos muy agradecidos con Dios", declaró el arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan.
"Dios ama a Honduras, a los hondureños y tenemos que pedirle que sigue bendiciendo a este pueblo", destacó el arzobispo.
La unidad y asistencia en la caminata que se desarrolló en diferentes municipios del país ha superado las expectativas.
La caminata no fue exclusiva de los seguidores de Dios y Jesucristo, pues también fueron parte de ella organizaciones de sociedad civil y otros gremios, todos unidos por una mejor Honduras en la que prime la democracia.