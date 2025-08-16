  1. Inicio
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS

En un ambiente familiar donde la fe y esperanza se percibían, cientos de personas en San Pedro Sula se sumaron a la caminata de las iglesias este sábado

  • 16 de agosto de 2025 a las 15:39
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
1 de 20

Este sábado cientos de hondureños en San Pedro Sula protagonizaron una masiva movilización como parte de la caminata convocada por las iglesias Católica y Evangélica en pro de la democracia y la paz de Honduras. Más fotos a continuación.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
2 de 20

La caminata se desarrolló en más de 50 ciudades a nivel nacional, y San Pedro Sula no podía quedar excluida de esta actividad.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
3 de 20

Desde antes de las 2:00 p.m., hora en la que daría inicio la caminata, comenzaron a aglomerarse personas de todas las edades a inmediaciones del Monumento a la Madre.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
4 de 20

Mujeres, hombres, niños, jóvenes y ancianos dijeron "presente" en este histórico evento convocado por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica.

 Foto: Héctor Paz/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
5 de 20

El Monumento a la Madre en la ciudad industrial albergó a una enorme multitud de ciudadanos, formando una especie de marea blanquiazul con los colores de la Bandera Nacional.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
6 de 20

Varias iglesias tanto evangélicas como católicas se unieron a la caminata, entre ellas, la iglesia San Vicente de Paúl.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
7 de 20

El evento destacó por ser muy familiar, pues padres e hijos se movilizaron vistiendo principalmente camisetas blancas o alusivas a Honduras.

 Foto: OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
8 de 20

Los cientos de ciudadanos oraban por el bienestar de Honduras durante el trayecto hacia el parque central de la ciudad.

 Foto: Héctor Paz/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
9 de 20

Citando versículos, cánticos y oraciones, las personas caminaron pidiendo a Dios que la paz reine en Honduras.

 Foto: Héctor Paz/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
10 de 20

Muchos de los presentes también claman para tener elecciones transparentes y pacíficas para el 30 de noviembre, en el que los ciudadanos escogerán al próximo presidente para el período 2026-2030.

 Foto: Héctor Paz/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
11 de 20

La caminata, además de reflejar la unidad del pueblo hondureño, evidenció la esperanza que muchos tienen al soñar con una Honduras próspera.

 Foto: Héctor Paz/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
12 de 20

Los líderes religiosos han confesado sentirse sorprendidos por la magnitud de alcance que tuvo la convocatoria realizada desde el pasado 18 de julio.

 Foto: Héctor Paz/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
13 de 20

También se sumaron diferentes gremios a esta actividad, entre ellos, profesionales del Derecho.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
14 de 20

La caminata también se caracterizó por el júbilo expresado por los participantes, pues sus sonrisas eran evidencia de ello.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
15 de 20

Los rostros de muchos hondureños al rezar sus plegarias son una manifestación de profunda fe y devoción.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
16 de 20

Desde su convocatoria, se dejó claro que la caminata no tenía matices políticos que pudieran generar división. El objetivo era caminar y otra por toda Honduras.

 Angelo Avila
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
17 de 20

"Es una respuesta extraordinaria, están muy contentos, la respuesta de la gente y es obra de Dios, no es nuestra obra, es esta obra de Dios. Dios, está guiando y está conduciendo a este pueblo por caminos de paz, de amor y de justicia. Estamos muy agradecidos con Dios", declaró el arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan.

 Foto: Héctor Paz/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
18 de 20

"Dios ama a Honduras, a los hondureños y tenemos que pedirle que sigue bendiciendo a este pueblo", destacó el arzobispo.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
19 de 20

La unidad y asistencia en la caminata que se desarrolló en diferentes municipios del país ha superado las expectativas.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS
20 de 20

La caminata no fue exclusiva de los seguidores de Dios y Jesucristo, pues también fueron parte de ella organizaciones de sociedad civil y otros gremios, todos unidos por una mejor Honduras en la que prime la democracia.

 Foto: Yoseph Amaya/OPSA
