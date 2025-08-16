Con fe y devoción, cientos de personas caminaron por la paz y democracia en SPS

"Es una respuesta extraordinaria, están muy contentos, la respuesta de la gente y es obra de Dios, no es nuestra obra, es esta obra de Dios. Dios, está guiando y está conduciendo a este pueblo por caminos de paz, de amor y de justicia. Estamos muy agradecidos con Dios", declaró el arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan.