5 pasos sencillos para realizar la manicura francesa en casa (incluso si eres principiante)

Tegucigalpa, Honduras.- Hacerse un francés en casa suena intimidante, sobre todo si las manos tiemblan un poco o el pulso no es precisamente el mejor amigo de nadie, pero con las herramientas correctas y algo de paciencia es un diseño mucho más accesible de lo que parece, y no hace falta ser experta en uñas para lograr un acabado limpio.

La clave está en la preparación, porque una base pareja, sin cutícula estorbando y con la forma de la uña bien definida, hace que la línea blanca se vea mucho más prolija, incluso si la mano no está del todo firme al momento de dibujarla.

Existen distintas formas de lograr esa línea, desde el pincel fino tradicional hasta las guías adhesivas que se consiguen en cualquier tienda de belleza, y elegir la técnica correcta según el nivel de experiencia marca una diferencia enorme en el resultado final.

El secreto que casi nadie cuenta es que el francés no se hace de una sola pasada, se construye en capas finas, dejando secar cada una antes de avanzar, porque apurar el proceso es la razón principal detrás de los bordes corridos o manchados que arruinan el diseño.

Con constancia el pulso mejora solo, y lo que en el primer intento parece torcido, en la tercera o cuarta práctica ya se ve bastante parecido a lo que hacen en un salón, sin gastar el dinero de una cita profesional cada vez que se quiere renovar el look.