5 pasos sencillos para realizar la manicura francesa en casa (incluso si eres principiante)

Tegucigalpa, Honduras.- Hacerse un francés en casa suena intimidante, sobre todo si las manos tiemblan un poco o el pulso no es precisamente el mejor amigo de nadie, pero con las herramientas correctas y algo de paciencia es un diseño mucho más accesible de lo que parece, y no hace falta ser experta en uñas para lograr un acabado limpio.
La clave está en la preparación, porque una base pareja, sin cutícula estorbando y con la forma de la uña bien definida, hace que la línea blanca se vea mucho más prolija, incluso si la mano no está del todo firme al momento de dibujarla.
Existen distintas formas de lograr esa línea, desde el pincel fino tradicional hasta las guías adhesivas que se consiguen en cualquier tienda de belleza, y elegir la técnica correcta según el nivel de experiencia marca una diferencia enorme en el resultado final.
El secreto que casi nadie cuenta es que el francés no se hace de una sola pasada, se construye en capas finas, dejando secar cada una antes de avanzar, porque apurar el proceso es la razón principal detrás de los bordes corridos o manchados que arruinan el diseño.
Con constancia el pulso mejora solo, y lo que en el primer intento parece torcido, en la tercera o cuarta práctica ya se ve bastante parecido a lo que hacen en un salón, sin gastar el dinero de una cita profesional cada vez que se quiere renovar el look.
A continuación va el paso a paso completo, pensado para quienes lo hacen por primera vez en casa.
Paso a paso para hacer el francés
Sigue este orden con calma, sin saltarte ningún paso, porque cada capa depende de que la anterior esté bien hecha y completamente seca.
- Prepara la uña: Lima la forma que prefieras, empuja la cutícula hacia atrás con un palito de naranjo y pasa un algodón con removedor para quitar restos de grasa antes de empezar.
- Aplica una base protectora: Una capa de base transparente evita que el esmalte manche la uña y ayuda a que el diseño dure más días sin descascararse.
- Dibuja la línea blanca: Con el pincel fino, traza desde una esquina de la punta hacia el centro, y repite del otro lado, uniendo las dos líneas en una sonrisa pareja. Si usas guías adhesivas, pégalas antes de pintar y retíralas cuando el blanco esté firme al tacto.
- Corrige los bordes: Humedece un pincel pequeño en removedor y repasa los contornos para limpiar cualquier exceso de esmalte blanco fuera de la línea.
- Sella con top coat: Una capa final brillante o mate protege el diseño, le da un acabado uniforme y prolonga la duración de la manicura varios días más.
Errores comunes al hacerlo por primera vez
Estos son los tropiezos más frecuentes entre quienes recién empiezan, y corregirlos a tiempo evita repetir el diseño desde cero.
- No dejar secar cada capa: Pintar encima de una capa húmeda arrastra el color y arruina la línea blanca casi de inmediato.
- Usar demasiado esmalte de una vez: Una carga excesiva en el pincel hace que el producto se corra hacia la cutícula o los laterales.
- Elegir un blanco muy líquido: Las fórmulas aguadas cubren mal y obligan a dar varias pasadas, lo que aumenta el riesgo de errores.
- Saltarse la base protectora: Sin ella el esmalte se adhiere peor y el diseño se levanta mucho antes de lo esperado.
- No tener a mano un pincel para corregir: Improvisar la corrección con los dedos suele empeorar el error en lugar de arreglarlo.