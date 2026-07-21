Almond milk nails, la manicura que arrasa esta temporada

Tegucigalpa, Honduras.- Las manicuras en tonos nude siguen marcando el verano y una nueva variante gana protagonismo frente al agua de rosas. Se trata de las uñas de leche de almendras, un acabado semitransparente que recuerda al color cremoso de esta bebida vegetal.

El tono se sitúa entre la manicura blanca tradicional, considerada rígida y de mantenimiento exigente, y un nude cálido. A diferencia del agua de rosas, que aporta un matiz rosado y luminoso, la leche de almendras busca un efecto más cercano al tono natural de la piel, con un resultado pulido y discreto.