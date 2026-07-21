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Almond milk nails, la manicura que arrasa esta temporada

La manicura de leche de almendras gana terreno esta temporada frente al agua de rosas. Un nude translúcido que ya lucen varias celebridades

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 10:09
Almond milk nails, la manicura que arrasa esta temporada

Un nuevo tono nude domina las manicuras del verano. Las búsquedas de uñas efecto cristal lechoso crecen con fuerza según datos de Fresha.

 Foto: shutterstock

Tegucigalpa, Honduras.- Las manicuras en tonos nude siguen marcando el verano y una nueva variante gana protagonismo frente al agua de rosas. Se trata de las uñas de leche de almendras, un acabado semitransparente que recuerda al color cremoso de esta bebida vegetal.

El tono se sitúa entre la manicura blanca tradicional, considerada rígida y de mantenimiento exigente, y un nude cálido. A diferencia del agua de rosas, que aporta un matiz rosado y luminoso, la leche de almendras busca un efecto más cercano al tono natural de la piel, con un resultado pulido y discreto.

Almond milk nails, la manicura que arrasa esta temporada
(Foto: shutterstock)

La tendencia se hizo visible durante el torneo de Wimbledon, donde celebridades como Lily James o Priyanka Chopra lucieron esta manicura. Esta tendencia apuesta por acabados translúcidos que reflejan la luz, con un resultado limpio y sofisticado sin perder naturalidad.

Almond milk nails, la manicura que arrasa esta temporada
(Foto: shutterstock)

Para quienes prefieren un tono más rosado, otra opción vista en Wimbledon es la manicura con forma de pétalo que llevó Victoria Beckham. Esta variante se ajusta a la estética minimalista que definirá las tendencias de manicura de 2026, con tonos jabonosos, cuidado de cutículas y formas suaves.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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