Almond milk nails, la manicura que arrasa esta temporada

Tegucigalpa, Honduras.- Las manicuras en tonos nude siguen marcando el verano y una nueva variante gana protagonismo frente al agua de rosas. Se trata de las uñas de leche de almendras, un acabado semitransparente que recuerda al color cremoso de esta bebida vegetal.
El tono se sitúa entre la manicura blanca tradicional, considerada rígida y de mantenimiento exigente, y un nude cálido. A diferencia del agua de rosas, que aporta un matiz rosado y luminoso, la leche de almendras busca un efecto más cercano al tono natural de la piel, con un resultado pulido y discreto.
La tendencia se hizo visible durante el torneo de Wimbledon, donde celebridades como Lily James o Priyanka Chopra lucieron esta manicura. Esta tendencia apuesta por acabados translúcidos que reflejan la luz, con un resultado limpio y sofisticado sin perder naturalidad.
Para quienes prefieren un tono más rosado, otra opción vista en Wimbledon es la manicura con forma de pétalo que llevó Victoria Beckham. Esta variante se ajusta a la estética minimalista que definirá las tendencias de manicura de 2026, con tonos jabonosos, cuidado de cutículas y formas suaves.