El bigote vuelve: de Elordi a Chalamet, los estilos que mandan en 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Si durante años el bigote estuvo atrapado entre la nostalgia, la caricatura y el uniforme de ciertos personajes de ficción, ahora vuelve a ocupar el centro del rostro de algunos de los actores y músicos más populares: de Jacob Elordi a Timothée Chalamet, la tendencia recupera códigos de otras décadas, pero los reinterpreta con longitudes, formas y acabados muy distintos. Conviven el bigote fino, casi dibujado sobre el labio, con versiones más pobladas y naturales, además de formas de inspiración clásica que requieren mayor trabajo de barbería. Lejos de ser un detalle secundario, el vello facial se convierte así en una herramienta para modificar la imagen y expresar personalidad.

Del bigote fino al más poblado: no hay una única forma de llevarlo

La versión más discreta es uno de los estilos que más atención ha despertado entre las celebridades. El “tiny taschem”, un bigote corto, fino y poco marcado es el favorito de celebridades como Harry Styles, Jacob Elordi y Chalamet, un modelo que viene de la mano de la nostalgia por los años setenta.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Desde la plataforma global de datos relacionados con la belleza, Fresha, se apunta a un fuerte aumento de las búsquedas en Google de estilos de bigote fino. La cifra refleja el interés por esta estética, aunque no permite medir por sí sola su implantación real. En el extremo opuesto está el bigote grueso, que cubre buena parte del labio superior y reivindica una apariencia más rotunda. Jacob Elordi lo convirtió en uno de los detalles más comentados de su imagen durante la temporada de premios de comienzos de 2026. Entre ambos estilos se encuentra el bigote natural, menos rígido y sin una forma excesivamente marcada. Es una opción versátil que permite conservar cierta densidad sin recurrir a una silueta muy definida. La elección depende tanto del crecimiento del vello como de las facciones, el peinado y el resultado que se busque.

El regreso de un clásico que nunca desapareció del todo

El bigote ha vivido sucesivas recuperaciones. En los años setenta se convirtió en un símbolo de masculinidad popular, asociado a figuras como Tom Selleck, mientras que Salvador Dalí llevó sus extremos a un terreno casi escultórico. En los noventa y los primeros años de los dos mil, la perilla y el bigote fino se asociaron a otras subculturas y códigos estéticos. Su regreso actual coincide con una mirada renovada hacia esas décadas. La moda masculina recupera peinados, prendas y accesorios de inspiración retro, y el vello facial participa de la misma revisión. El bigote también tiene una ventaja frente a una barba completa: permite cambiar la expresión del rostro sin cubrir las mejillas ni modificar por completo la apariencia. Según la forma y la densidad, puede reforzar la línea del labio, aportar contraste o convertirse en el elemento principal de la cara. Por eso, copiar el estilo de una celebridad no garantiza el mismo resultado: el crecimiento del pelo y las proporciones individuales son determinantes.

El "handlebar", el bigote que exige más paciencia

Entre las variantes más reconocibles está el “handlebar”, llamado así por su parecido con el manillar de una bicicleta. Se caracteriza por sus extremos largos y curvados hacia arriba, que se moldean con cera específica. Su aire retro lo convierte en una alternativa llamativa, aunque requiere más dedicación que los estilos cortos. Desde la peluquería David Künzle advierten de que "no es un bigote para todo el mundo" y subrayan que necesita mantenimiento, especialmente en las puntas, que deben recortarse y moldearse con frecuencia para conservar la curva. Para conseguir esta forma hay que dejar crecer los extremos sin acortarlos al mismo ritmo que el centro. La cera ayuda a fijarlos y definirlos, pero la clave está en trabajar el vello de manera gradual, sin retirar demasiado pelo durante el recorte.

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