¿Cómo educar efectivamente a un hijo único? Aquí las pautas básicas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tener un hijo único puede ser un camino de presiones. Las propias inherentes a la crianza y las del entorno. No obstante, tener un hijo único está revestido de ventajas y desventajas, pero es importante potenciar las primeras.

Es importante que no haga de su hijo el centro de atención en todo, o el ser en el que canalizará los proyectos que usted no realizó. Es esencial que como padre no sienta la culpa de no darle más hermanos, y que eso lo lleve a no establecer límites propios y hacia el niño.

Igualmente importante es no creer que su hijo deber ser un monumento a la perfección, que es algo que suelen hacer muchos padres: esperar solo lo mejor, porque como es el único, nada le falta, entonces tiene que responder con estándares más altos.

LEA: Estudio revela que los niños “gamers” tienen un mejor rendimiento cognitivo

Como padre debe establecer parámetros en cuanto a lo material, está bien que no quiera que nada le falta a su hijo, pero está mal llenarlo de cosas materiales que lo sobreestimulan y hacen que pierda el sentido del valor de las cosas.

Tampoco debe volcarse a una atención excesiva que le llevará a la sobreprotección, con esto solo creará un niño tímido e inseguro, incapaz de descubrir su propio potencial. No lo consienta demasiado, porque entonces creerá que puede hacer lo que quiere. No compense la falta de un hermano con cosas que más allá de beneficiar, perjudican.

Se puede disfrutar de la paternidad y criar sanamente a un hijo único, incluso más y mejor que personas que decidieron tener varios hijos, así que no se sienta culpable. No trate a su hijo como un adulto, por muy maduro que sea al criarse solo con adultos, no significa que lo sea.

LE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la perimenopausia y a qué edad aparece? Aquí lo que debes saber