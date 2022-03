¿Cómo abordar el desapego emocional?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Asumámoslo, por un lado las relaciones emocionales no son fáciles ni tan idílicas como nos lo escenifican en la cinematografía tradicional; de hecho, más que “felicidad”, son, en ocasiones, monótonas, negativas e incluso marcadas por el desinterés a corto o largo plazo.

A menudo es difícil detectar si alguien no está emocionalmente disponible, especialmente en las primeras fases de una relación. Claro, pueden ser amables, cariñosos y hacerle sentir que están comprometidos, pero a medida que pasa el tiempo y la relación se profundiza, es posible que usted llegue a sentirse solo e insatisfecho, sin saber por qué.

Para mayor claridad en el concepto, Emerzon Castillo Cibrián, psicólogo clínico, explica que “las personas emocionalmente no disponibles son aquellas descritas o percibidas como personas con emociones planas o con acciones no recíprocas. Es decir, faltantes de expresión afectiva o empática, donde se comprometen a no demostrar interés a la contraparte”.

¿Y cómo detectar si su pareja es emocionalmente no disponible? Por ejemplo, difícilmente comparten lo que sienten.

Cada vez que les preguntan cómo están, suelen decir que están “bien”, incluso cuando no es así.

En adición, hacen mofa de un problema difícil o de las propias emociones. “Son personas que analizan excesivamente un problema, pero que no hablan al respecto. Evitan a toda costa hablar de sí mismos”, agrega Castillo Cibrián.

Y en esa misma línea, hacen bromas sobre lo “loco (a)” o “demasiado sensible” que usted resulta ser.

