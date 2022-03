Papás, cuiden su bienestar mental sin temor a la estigmatización

Identifique las cosas que no son normales en usted y que han alterado el ritmo de su vida, como aislarse de las personas y actividades que disfruta; tener nada o poca energía; sentirse vacío o como si nada importara; tener dolores y molestias inexplicables; sentirse impotente o sin esperanza; fumar, beber o usar drogas más de lo habitual; sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o asustado; tener cambios de humor severos que causen problemas en sus relaciones; tener pensamientos y recuerdos que no puede sacar de su cabeza; escuchar voces o creer cosas que no son ciertas; pensar en lastimarse a sí mismo o a otros; no poder realizar tareas diarias como cuidar a sus hijos o ir al trabajo.