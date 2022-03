¿Cómo gestionar la salud mental en el trabajo?

La crisis sanitaria -que aún no ha terminado- ha pasado una enorme factura al bienestar integral de la población, según el último informe científico de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ).

Usted, por ejemplo, preferiría decirle a su jefe inmediato que sufre de un dolor menstrual insoportable o de un episodio crónico de diarrea que solicitar un día libre a favor de su salud mental.

A pesar de la ola de concientización (sobre todo en el auge de la pandemia) sobre la importancia de una mente sana, los discursos de atención plena en el trabajo y las campañas que atacan el estigma, muchos de nosotros todavía sentimos que las empresas no están abiertas a adaptarse a las necesidades o exigencias emocionales y psicológicas de sus colaboradores; y es posible que tengamos razón.

Se nos dice constantemente que la salud mental es como la salud física. Y claro, esto ha sido clave para enfatizar que las afecciones mentales no distinguen, que no es algo de lo que avergonzarse y que no podemos controlar, que tanto la mente como el cuerpo deben tomarse con la misma seriedad.

Sin embargo, una pierna rota tiene una causa obvia y diagnosticable; y quizá sane de manera predecible, y una vez que lo hace, es posible que nunca más se rompa. La mente no funciona así. Hay que cultivarla, fortalecerla, darle una atención permanente y darse a la tarea de comprender a fondo la psicología humana...

