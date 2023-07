Depilación láser: lo que debe saber antes de iniciar su tratamiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de avasalladoras campañas alusivas a procedimientos estéticos cada vez más modernos y sus innumerables beneficios, las publicidades que sugieren una piel perfectamente libre de vello son casi imposibles de ignorar.



Diversos estudios colocan descripciones como “elimine el vello no deseado para siempre”, “despídase de las manchas e irritaciones”, “tratamientos 100% indoloros”, entre otras. Pero ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones? Aquí algunas claves que debe evaluar antes de someterse a una depilación láser.



En primer lugar, es necesario reconocer que hay diferentes tipos de láser (diodo, soprano, lightsheer, etc.). Y aunque la finalidad acaba siendo la misma (eliminar el vello no deseado y mejorar el aspecto de la piel), cada uno es recomendado según la condición específica del paciente. Un experto debe hacer la evaluación.



Tampoco hay tratamiento que funcione de la misma manera en todas las personas. Es decir, aún usando el mismo tipo de láser el efecto variará dependiendo de la reacción de los folículos y de la piel. Habrá quienes necesiten menos o más sesiones incluso para comenzar a ver resultados. Claramente, vellos más gruesos y zonas más concurridas necesitarán paciencia.



Igual ocurre con los umbrales de dolor que experimenta cada paciente y la sensibilidad de las zonas que desee depilarse. Piernas, brazos y axilas suelen ser más tolerables que la vulva y el área perianal, por ejemplo. Y según el grosor del vello y la cantidad, el procedimiento sí puede llegar a ser, más que incómodo o molesto, doloroso para muchos.