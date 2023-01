Claves para entender el cáncer de colon, la enfermedad que mató a Pelé

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cáncer de colon es la patología que llevó a la muerte al legendario jugador Pelé, este 29 de diciembre del 2022. Esta enfermedad afecta a 7,500 personas al año.

Tanto mujeres y hombres pueden padecer de cáncer de colón, no obstante, expertos coinciden en que si es detectado a tiempo, las oportunidades para encontrar su cura son superiores. No obstante, en países como Argentina, un 70% no cumple con los controles necesarios.

Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector