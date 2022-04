Blinde su piel de las quemaduras solares

El médico José Garay explica que “las quemaduras solares son daños directos a la piel mediante la sobreexposición a los rayos del sol, por el no uso adecuado de ropa que cubra y protector solar”. Por ende, mantener especial atención en blindarla para que los efectos sean lo menos severos posible es una responsabilidad.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las maletas están hechas y el verano sigue siendo el motivo. Entre quienes se preparan para emprender su recorrido hacia las vacaciones de Semana Santa, y aquellos que ya dieron por inaugurada la temporada de sol, playa y arena, el compromiso con la salud no puede quedarse en casa.

Usar protector solar se convierte en una de las principales medidas de prevención. “De preferencia, este debe ser de 50 FPS o mayor, y ‘resistente al agua’ si pensamos nadar o sudamos intensamente. Dura alrededor de 40 a 80 minutos en tales condiciones, por lo tanto, debemos reaplicarlo más o menos a la hora después de salir de nadar”, explica Garay.

Por supuesto, evitar la sobreexposición en horas donde el sol esté en su punto máximo, generalmente después de las 10:00 AM y antes de las 4:00 PM, es indiscutible. Al menos, hay que procurar no hacerlo por tiempos prolongados y menos si no se cuenta con áreas sombreadas para descansar.

Y aunque se trate de unas vacaciones de verano, la ropa que elija mientras no esté bañando también es muy incidente. “Hay que optar por prendas que cubran la mayor cantidad de piel, sin que dejen de ser frescas, para evitar la deshidratación”, concluye el doctor.