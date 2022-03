Estudio concluye que la ivermectina no sirve para tratar el covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El fármaco antiparasitario ivermectina, que ganó popularidad como tratamiento alternativo para el covid-19 en varios países, entre ellos Honduras, no funciona contra la enfermedad ni mostró signos de que pudiera aliviarla, según un estudio revelado este miércoles a nivel internacional.

El medicamento -a pesar de la falta de investigaciones sólidas que respaldaran su uso- se convirtió en una esperanza que los gobiernos avalaron. En Honduras para la fase temprana y preventiva, un grupo de médicos propuso el uso del tratamiento denominado MAIZ (microdacyn, azitromicina, ivermectina y sulfato de zinc) que se entregada a los pacientes de forma ambulatoria y luego MAIZ AAA, que contiene antiinflamatorio y anticoagulante.

Aplicación del estudio

Este 30 de marzo, se dieron a conocer los resultados del estudio, que analizó los efectos de la ivermectina en cerca de 1,300 personas infectadas en Brasil, y descartó que el medicamento sea un tratamiento contra el covid-19, de acuerdo con los autores de la investigación.

Los investigadores habían compartido en agosto un resumen de los hallazgos del estudio, pero los datos completos no se habían difundido hasta este miércoles, que se publicaron en The New England Journal of Medicine.

“No hay señales de que otorgue ningún beneficio”, explicó el doctor David Boulware, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota, a The New York Times. “Ahora que se conocen los detalles y datos, esperamos que eso aleje a los médicos de la ivermectina y los acerque a otras terapias”, añadió.

¿Qué descubrió?

El informe clínico evaluó a pacientes con covid-19 desde junio de 2020 y estudió cómo respondían a medicamentos usados contra la enfermedad, entre ellos la ivermectina.

Los pacientes recibieron el medicamento en la técnica de doble ciego, que significa que ni los enfermos ni los médicos sabían si recibían tratamiento contra el covid-19 o un placebo.

Los investigadores descubrieron en octubre del año pasado que un antidepresivo, la fluvoxamina, redujo la necesidad de hospitalización en aproximadamente un tercio, hallazgos que fueron publicados entonces por The Lancet.

En el caso de la ivermectina, 679 pacientes recibieron el fármaco en tres días entre marzo y agosto de 2021.

Los resultados demostraron que tomar ivermectina no redujo el riesgo de que un paciente con covid-19 fuera hospitalizado. Los investigadores se concentraron en diferentes grupos de voluntarios para ver si experimentaron beneficios que otros no experimentaron. Analizaron la posibilidad de que la ivermectina solo funcione si se toma al comienzo de una infección. Pero los voluntarios que tomaron ivermectina en los primeros tres días después de una prueba de coronavirus positiva resultaron tener peores resultados que los del grupo placebo.

Uso de la ivermectina

El fármaco se había usado durante décadas para tratar infecciones parasitarias. Al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, los investigadores probaron miles de medicamentos conocidos contra el covid-19 para hacerle frente. Algunos primeros estudios sugirieron que el medicamento podría debilitar al coronavirus.

Desde entonces, especialistas señalaron que, si bien se habían detectado algunos casos en los que personas que habían recibido ivermectina habían mejorado de la enfermedad, eso podría responder a otros factores.

Esto no impidió que algunos médicos continuaran recomendando la ivermectina, aun cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés) advirtió de que el fármaco no está autorizado para este uso. Para entonces, la ivermectina había ganado bastante popularidad.