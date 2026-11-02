Despedidos por la Inteligencia Artificial...

Tegucigalpa, Honduras.- Hay un temor que no hace ruido, no llama a la puerta ni envía cartas de despido, y sin embargo ya se sentó en el escritorio de millones de trabajadores.
Usted no necesita perder su empleo para sentir que lo perdió, le basta creer que una máquina aprendió en meses lo que a usted le costó años de desvelo. ¡Asusta! Esa convicción, callada y corrosiva, se llama Ansiedad por la Inteligencia Artificial, y las cifras la vuelven innegable.
De más de 39 mil trabajadores consultados en 36 países por ADP Research, apenas 22% aseguró con firmeza que su puesto está a salvo. ¿Qué es, exactamente, este nuevo tipo de ansiedad? No figura como diagnóstico formal en los manuales clínicos aún, pero describe una realidad reconocible, caracterizada por la zozobra anticipatoria ante la posibilidad de que la tecnología vuelva prescindibles nuestros oficios, nuestras destrezas o hasta nuestro lugar en la sala de juntas.
Como toda ansiedad, se alimenta más de la incertidumbre que del peligro cierto e inmediato, y puede traducirse en insomnio, tensión, irritabilidad y un desasosiego que acompaña a la persona incluso fuera de la oficina.No obstante, ¿por qué es ahora el momento en que esta ola de ansiedad está permeando en una gran mayoría del bloque laboral y hasta en niveles gerenciales? Porque la amenaza dejó de ser abstracta.
En una encuesta de Resume Now, 51% de los trabajadores dijo temer perder su empleo por laI A o la automatización en 2026, y uno de cada cinco conoce a alguien que ya lo perdió por esa causa. Ya no solo hay proyecciones; ya hay bajas en esta guerra. ¿Conoce usted mismo a alguien que ya perdió su empleo, reemplazado por la IA? Aunque el temor corre más deprisa que los hechos, no corre enteramente sin ellos.
Hay una razón por la que este miedo desvela tanto. Quienes estudian la intolerancia a la incertidumbre sostienen que la mente soporta mal lo ambiguo y tiende a rellenarlo con el peor de los guiones, de modo que a menudo resulta más penoso no saber que saber lo peor.
Nuestros mayores lo resumieron mucho antes en un refrán, “el miedo es mal consejero”, y la ciencia moderna no hace sino darles la razón. Entender ese mecanismo ya es un primer alivio, porque un temor explicado pesa menos que uno que nos asalta sin nombre.
¿Qué hacer, entonces, para tener bajo control la justificada ansiedad por la IA?
Primero, convierta lo vago en concreto, anotando cuáles tareas de su oficio son rutinarias y cuáles exigen juicio, criterio o trato humano, porque un inventario sereno desarma más temores que cualquier titular. Mantenga claridad mental, lo que aumenta su sensación de dominio.Segundo, practique, practique y practique.
La teoría de la autoeficacia de Albert Bandura sostiene que la confianza nace sobre todo de experiencias de dominio, es decir, de comprobar que uno puede, que uno es capaz.Tercero, cultívese. Use la IA como soporte y herramienta bajo su control, ya que esto vale más que leer pronósticos.
Analice en qué difiere su acercamiento personal a cada tarea con la forma en que la IA lo hace y absorba las diferencias positivas para usted mismo aprender y mejorar como profesional, sin delegar el timón o la creatividad a lo artificial.
No pierda su criterio y calor humano. Sea un aprendiz constante, ya que aprender, a diferencia de un puesto, no figura en ninguna lista de despidos. Cuarto, algo muy significativo; reclame formación, porque los trabajadores que sienten que su empleador invierte en sus habilidades tienen 5.3 veces más probabilidades de sentir seguro su empleo.
Cuando nació la fotografía, muchos dieron por muerta la pintura, y esta, lejos de rendirse, se puso a inventar nuevas maneras de mirar. Para el Realismo ya estaba la fotografía, así que el Impresionismo tomó su lugar.
Los pintores hicieron lo que la cámara no podía captar, es decir, plasmaron impresiones y sentimientos humanos en sus obras, aspectos abstractos de la mente y el ser. Haga usted lo mismo con su carrera. Que la máquina calcule, organice y resuma, mientras usted se dedica a lo que ningún algoritmo ha dominado, que es preguntarse qué vale la pena, qué es lo que humanamente motiva y atreverse a hacerlo.
Y si algún día alguien le inquiere a qué se dedica, respóndale con una sonrisa que a lo imprescindible, y que lo hace con brío, con ánimo, con su empuje y calor natural, porque ser humano nunca ha sido un puesto vacante.