Despedidos por la Inteligencia Artificial...

Tegucigalpa, Honduras.- Hay un temor que no hace ruido, no llama a la puerta ni envía cartas de despido, y sin embargo ya se sentó en el escritorio de millones de trabajadores. Usted no necesita perder su empleo para sentir que lo perdió, le basta creer que una máquina aprendió en meses lo que a usted le costó años de desvelo. ¡Asusta! Esa convicción, callada y corrosiva, se llama Ansiedad por la Inteligencia Artificial, y las cifras la vuelven innegable.

De más de 39 mil trabajadores consultados en 36 países por ADP Research, apenas 22% aseguró con firmeza que su puesto está a salvo. ¿Qué es, exactamente, este nuevo tipo de ansiedad? No figura como diagnóstico formal en los manuales clínicos aún, pero describe una realidad reconocible, caracterizada por la zozobra anticipatoria ante la posibilidad de que la tecnología vuelva prescindibles nuestros oficios, nuestras destrezas o hasta nuestro lugar en la sala de juntas. Como toda ansiedad, se alimenta más de la incertidumbre que del peligro cierto e inmediato, y puede traducirse en insomnio, tensión, irritabilidad y un desasosiego que acompaña a la persona incluso fuera de la oficina.No obstante, ¿por qué es ahora el momento en que esta ola de ansiedad está permeando en una gran mayoría del bloque laboral y hasta en niveles gerenciales? Porque la amenaza dejó de ser abstracta. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En una encuesta de Resume Now, 51% de los trabajadores dijo temer perder su empleo por laI A o la automatización en 2026, y uno de cada cinco conoce a alguien que ya lo perdió por esa causa. Ya no solo hay proyecciones; ya hay bajas en esta guerra. ¿Conoce usted mismo a alguien que ya perdió su empleo, reemplazado por la IA? Aunque el temor corre más deprisa que los hechos, no corre enteramente sin ellos.

Hay una razón por la que este miedo desvela tanto. Quienes estudian la intolerancia a la incertidumbre sostienen que la mente soporta mal lo ambiguo y tiende a rellenarlo con el peor de los guiones, de modo que a menudo resulta más penoso no saber que saber lo peor. Nuestros mayores lo resumieron mucho antes en un refrán, “el miedo es mal consejero”, y la ciencia moderna no hace sino darles la razón. Entender ese mecanismo ya es un primer alivio, porque un temor explicado pesa menos que uno que nos asalta sin nombre.

¿Qué hacer, entonces, para tener bajo control la justificada ansiedad por la IA?