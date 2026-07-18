Almuñécar, España.- Tres lémures del Parque Ornitológico Loro Sexi de Almuñécar, en la costa de Granada (sur de España), se han pronunciado sobre el Mundial de fútbol y dan la victoria de este domingo a la Roja frente a Argentina.

Julien, Maurice y Mort, en honor a la película de animación de Madagascar, han querido unirse a la emoción que se respira por la final del Mundial que se disputará este domingo en Nueva York, vaticinando una victoria para España tras elegir uno de los dos cuencos identificados con las banderas de los equipos enfrentados.