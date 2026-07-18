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¿El oráculo del Mundial? La inesperada apuesta de la jirafa Fali para la final

El emblemático animal del zoo Terra Natura mantiene en vilo a todos los aficionados tras acertar las victorias ante Portugal, Bélgica y Francia

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 11:30
¿El oráculo del Mundial? La inesperada apuesta de la jirafa Fali para la final

La jirafa Fali, famosa por no fallar ningún pronóstico de España en el torneo, ya eligió al ganador del duelo contra Argentina en Nueva York.

Foto: EFE

Murcia, España.- La jirafa Fali, uno de los animales más emblemáticos del zoológico Terra Natura de Murcia (sureste de España), ha vuelto a pronunciarse sobre el Mundial de fútbol masculino y ha elegido a La Roja como ganadora de la final que disputará este domingo frente a Argentina en Nueva York.

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Fali se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá gracias a su pleno de aciertos en los partidos de la selección española pronosticando correctamente todas las victorias del equipo de Luis de la Fuente en el torneo tras elegir, antes de cada encuentro, uno de los dos cubos identificados con las banderas de los equipos enfrentados.

Después de acertar los triunfos frente a Portugal en octavos, Bélgica en cuartos y Francia en semifinales, el animal vuelve a apostar por España para la final de este domingo contra Argentina, manteniendo la expectación entre los seguidores del parque y los aficionados al fútbol. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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