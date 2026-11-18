Tegucigalpa, Honduras.- La jornada de este martes, 17 de noviembre, está marcada por la comunicación y el equilibrio en el terreno afectivo y familiar. Mientras algunos signos recibirán buenas noticias o descubrirán el valor de relativizar los problemas, otros deberán aclarar malentendidos con la pareja o aprender a no esperar demasiado de los demás. Repasa a continuación las predicciones del horóscopo de hoy para tu signo y aprovecha al máximo el día.
ARIES (21 marzo - 20 abril). Recibirás una noticia satisfactoria de la evolución de una enfermedad. Estará relacionado contigo de alguna manera, directa o indirectamente. Tendrás relación con médicos y especialistas, te implicarás en este asunto sanitario. Mal día para el orden en el hogar.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Quienes están a tu alrededor valorarán tus decisiones, especialmente en los asuntos domésticos o si tienes hijos. Aprovecharás para dejar establecidas ciertas normas de cara a los días festivos que llegan.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tu habitual carácter intuitivo y suspicaz te ha llevado a pensar que una tercera persona se ha interpuesto entre tu pareja y tú. No saques las cosas de quicio por una conjetura que no conduce a nada. Habla con la persona amada y acláralo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Seguro que tu casa necesita de alguna reforma más o menos urgente, por ejemplo, pintar. Si lo planificas con tiempo suficiente, podrías aprovechar algunos días libres para quitártelo de encima, porque conseguirás ayuda sin problemas.
LEO (23 julio-22 agosto). Llegan tiempos de cambios en el terreno familiar que pueden afectar a tus relaciones sentimentales, de ahí que debas preocuparte por salvaguardar los puntos eminentemente afectivos de tu relación de pareja.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El físico te importa hoy más de lo normal y vas a emplear mucho tiempo en cuidarte tu imagen. Puedes mostrar incluso atractivos ocultos, y eso hará que los demás aprecien tu cambio. Excelente día para nuevas amistades que pueden desembocar en algo más.
LIBRA (22 septiembre – 22 octubre). La sensación de vacío se puede apoderar de ti en cuestión de horas, porque notarás que la persona que te atrae da señales de desaparición. No te alarmes, tu media naranja también necesita su espacio vital de soledad. Pronto volverá.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tendrás que ir aprendiendo a relativizar lo que aparentemente son éxitos y fracasos, sobre todo en opinión de quienes te rodean. Las cosas no suelen ser blancas o negras, y aprenderás a vivir sin tanto agobio para disfrutar.
SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre). En lo profesional, una decisión tuya podría resultar beneficiosa para todos. Procura no distraer tus intereses ahora que comienza a sonreírte la suerte. Surgirá una discusión con la persona amada, y tendrás que decantarte entre razón o corazón.
CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero). La generosidad será una constante en el día de hoy; notarás que en tu entorno familiar te miman especialmente, y que tú sientes las mismas ganas de corresponderles. Jornada de mucha serenidad que te hará reflexionar sobre tu felicidad.
ACUARIO (22 enero – 21 febrero). Las preocupaciones se han adueñado de ti por causa de tu desempeño profesional, aunque no quieras reconocerlo ante tu familia y amigos por miedo a ser algo pesado. Encontrarás el momento de verbalizar tu inquietud con una persona de confianza.
PISCIS (22 febrero – 20 marzo). Las relaciones personales tienden a crearte conflictos porque tal vez esperas demasiado de los demás, algo como lo que tú estás dispuesto a ofrecer, pero aprenderás que la generosidad no es un don que todo el mundo tiene.