Descubre cómo los astros guiarán tu día y qué decisiones podrían cambiar tu rumbo

Tegucigalpa, Honduras.- Es un momento ideal para reflexionar, dialogar y aprovechar la energía cósmica para avanzar en lo que realmente importa.

Pequeños ajustes en tu actitud pueden marcar la diferencia en tu bienestar y tus logros.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Será una jornada clave para las cuestiones económicas, sobre todo para todos los asuntos compartidos con socios o pareja, e incluso familia. Para evitar conflictos tendrías que dialogar abiertamente sobre tus dudas. Mantén la serenidad en pareja.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Tus fuerzas mentales, físicas y espirituales siguen creciendo sin parar, y sientes que tu energía no está suficientemente aprovechada. Seguro que puedes echar alguna mano en proyectos humanitarios en tu propia ciudad. Adelante.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Iniciaste el día con algo de derrotismo y pesimismo y la situación tiene que cambiar. Olvídate de las presiones que has soportado y presta atención a todo aquello que anhelas. Van a surgir oportunidades en el ámbito laboral que no puedes dejar escapar.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Los asuntos financieros te llenarán todo el día con gestiones y proyectos; trata de mantener la mente clara y recuperarás el entusiasmo perdido. Es posible que recibas alguna invitación por parte de tus amigos; anímate y disfruta del tiempo libre. Lo mereces.

LEO (23 julio - 22 agosto). Los problemas con los más pequeños de la casa podrían encender hoy tus luces de alarma. Debes tomarlo con calma y procurar sacar más tiempo para hablar con ellos y hacerles ver lo razonable de ciertas normas que has impuesto.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Lleva adelante tus proyectos respetando los puntos de vista de los otros, pero sin dejarte avasallar por exigencias inadmisibles. Administra tu capacidad de persuasión, enfoca adecuadamente tus esfuerzos, y conseguirás lo que quieres.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si no tienes una relación estable, será importante que decidas a qué tipo de personas quieres unir tu vida, porque tu perfil más hedonista se verá satisfecho con relaciones esporádicas cargadas de sexualidad.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tu fuerte personalidad no debe impedirte reconocer cuándo te has equivocado; tendrás que tender puentes y abrir la comunicación para que tu pareja pueda comunicar sus problemas y que tú te enteres. De lo contrario, habrá conflictos.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás que ser más resolutivo. Te preocupas demasiado por detalles que apenas tienen importancia. Encerrándote en esa maraña solo consigues dar una y mil vueltas a los problemas sin arreglarlos.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El trabajo no te dará ningún sobresalto, te invadirá una plácida rutina en la que podrás aprovechar para sacar adelante esas obligaciones sin fecha para las que nunca encuentras el tiempo necesario. En el tiempo libre te apetecerá hacer algo nuevo.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Los Acuario que trabajen por cuenta propia tendrán la necesidad de hacer cambios en sus costumbres o sus sistemas de trabajo, seguramente por imposición externa, pero a medio plazo saldrán muy beneficiados monetariamente.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La temporada que se inicia será muy favorable para los Piscis que trabajen de cara al público y gracias a los contactos personales, con mejoras sustanciales de los ingresos. Puedes empezar a mirar esas cosas que te parecían imposibles de adquirir.