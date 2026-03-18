Emociones intensas y decisiones clave marcan la jornada en el horóscopo de hoy

Tegucigalpa, Honduras.- El día se presenta como un punto de inflexión para muchos, con energías que invitan tanto a la reflexión como a la acción.

Desde el optimismo aventurero hasta la necesidad de replantear prioridades, los astros sugieren avanzar con cautela, pero sin perder de vista lo que realmente importa.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Intentarás mantener una postura coherente y firme en tu lugar de trabajo, y tendrás que reprimir tus verdaderos impulsos. Aunque tus emociones estarán bastante alteradas sabrás estar a la altura de lo que se espera de ti. Buen momento profesional y personal.

TAURO (21 abril - 20 mayo). La salud te va a dar la lata durante todo el día. Molestias que no te han dejado descansar a gusto y no se te quitan durante el día. Es muy posible que sea la ansiedad que te provoca tener que tomar algunas decisiones o llevar a cabo una prueba.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Alguien que te quiere sinceramente puede estar empezando a cansarse de tus idas y venidas, no te conviene abusar de su confianza si realmente necesitas que siga a tu lado. Todo tiene su límite y tú estás a punto de cruzarlo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Mostrarás tu cara más protectora con la pareja, encantada de tenerte ahí siempre cuando lo necesite, pero al tiempo buscarás dar rienda suelta a tus ideas más románticas e idealizadas sobre la vida en común y los cambios que necesita tu casa y tu vida más íntima.

LEO (23 julio - 22 agosto). Tus emociones serán muy cambiantes ante las novedades en el terreno sentimental, pero eres consciente de que esta vida te enriquece y de momento no vas a luchar por cambiarla.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu pareja podría demandar mayor atención ante el desvío de tiempo y atenciones a otras facetas de tu vida, deberás dar mucho más de ti para continuar recibiendo las mismas dosis de amor y afecto.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Muchas de las cosas que hagas en estos días tendrán algún tipo de conexión con tu pasado. Puede que te invada una sensación de estar experimentando situaciones que ya has vivido antes, por eso mismo ten muy en cuenta los errores que cometiste antes.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tal vez sea el clima o que la cuenta corriente está bien surtida, pero te instalarás en un tono optimista y aventurero en el que sólo te apetecerá planear viajes y escapadas. Encontrarás compañía para ello, pero tal vez no la que buscas.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). No te dejes dominar por la ambición desmedida, porque puedes darte un batacazo de los que hacen época. Lo mejor será que te tomes tu tiempo y estudies con detalle todas las opciones para descartar las que menos te convengan.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Es el gran momento para liberarte de toda servidumbre y centrarte en tu labor y, sobre todo, en el modelo de vida que quieres llevar respecto a tu trabajo, que este no te condicione hasta el punto de convertirse en lo principal de tu vida.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Se te van a presentar buenas oportunidades en el ámbito profesional; es el momento de tomar las riendas y realizar los cambios oportunos. Si estás buscando financiación para unas reformas en casa, puede que tengas que esperar tiempos mejores.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La tranquilidad y la facilidad a la hora de realizar cuestiones relacionadas con bancos y papeleo en general ayudarán a que tu día sea más sosegado. Personalmente te enfrentas a una revolución suficientemente importante como para no tener más preocupaciones.