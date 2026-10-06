Horóscopo de hoy advierte a Piscis por su salud y a Libra por gastos extra

Tegucigalpa, Honduras.- El primer martes de octubre amanece con el Sol recorriendo Libra, un tránsito que invita a pesar cada decisión antes de darla por buena.

Quien sepa escuchar a los suyos y moderar el ánimo saldrá bien librado. Hay giros de guion en las oficinas, facturas que llegan sin avisar y afectos que se reacomodan, de modo que conviene salir con la agenda ligera y la mente abierta.

Esto es lo que el cielo reserva a cada signo:

ARIES (21 de marzo - 20 de abril).- Tendrás que tener las ideas muy claras y la determinación muy firme si pretendes dar un giro a tu vida, porque las presiones de los más allegados serán muy fuertes. Tal vez no entiendan tus motivos, pero encontrarás otras personas que sí lo harán.

TAURO (21 de abril - 20 de mayo).- Te sentirás más a gusto en tu vida de pareja y, si tienes hijos, harás proyectos junto a ellos cuando ya pensabas que eso no era posible. Se incrementa también tu vida social, aunque esto no te resultará tan agradable.

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GÉMINIS (21 de mayo - 21 de junio).- Las diferencias entre la gente de tu trabajo se van a hacer más patentes con la llegada de un nuevo jefe o con cambios en el departamento. Esto te afectará más de lo que esperas, ya que alguna persona puede defraudar tus expectativas.

CÁNCER (22 de junio - 22 de julio).- Los malentendidos en la relación de amistad con una persona muy cercana van a preocuparte hoy. Tendrás gastos imprevistos, posiblemente en el hogar, y te enfrentarás a ideas que van a alterar el equilibrio familiar.

LEO (23 de julio - 22 de agosto).- Surgirán cambios en tu trabajo que te afectarán directamente, aunque eso no tiene por qué ser negativo. Tendrás que utilizar toda tu diplomacia y mano izquierda para ganar la partida y verte recompensado a pesar de todo.

VIRGO (23 de agosto - 21 de septiembre).- La comprensión será la clave del éxito para conseguir buenos resultados en el trabajo. Has estado sometido a una gran presión, personal y profesional, y ahora llega por fin la luz. Estarás a la altura del resto del equipo, que sabrá valorarlo en su justa medida.

LIBRA (22 de septiembre - 22 de octubre).- Tendrás que sacar dinero de los ahorros para atender algunas reparaciones en la casa e incluso para comprar, en caso de que surja una buena oportunidad, pero merecerá la pena y contarás con la unanimidad de la familia.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre).- Vivirás momentos agradables en tu trabajo, mucho más de lo habitual, porque recibirás apoyo extra de quien menos lo esperabas. La complicidad podría dar pie a algo más profundo, así que mucho ojo.

SAGITARIO (22 de noviembre - 22 de diciembre).- Tus sentimientos están a flor de piel y tiendes a disgustarte sin pensar en las consecuencias que tu actitud puede tener. Protégete más de ti mismo que de los demás. Diviértete y relájate, al menos hoy.

CAPRICORNIO (23 de diciembre - 21 de enero).- Hoy disfrutarás de una jornada muy marcada por todo lo relacionado con el hogar y los asuntos familiares. Alguien de tu entorno profesional va a necesitar ayuda económica y te verás en la obligación de ofrecerle apoyo. No dejes a un lado la salud.

ACUARIO (22 de enero - 21 de febrero).- Tus niveles de energía estarán hoy algo bajos para lo que acostumbras. Puede deberse al clima o a esfuerzos recientes; en cualquier caso, tómate las cosas con calma y no te des palizas haciendo deporte, por ejemplo.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo).- La salud va a darte problemas en estos momentos. Si no te impide realizar lo que tenías planeado, sí disminuirá tu capacidad de trabajo. Diversas señales te harán recapacitar sobre una decisión que tienes pendiente y, más pronto que tarde, saldrás de dudas.