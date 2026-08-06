Horóscopo de hoy abre puertas a Libra y complica el amor en Géminis

Tegucigalpa, Honduras.- El cielo de hoy no se comporta de manera uniforme para todos los signos. Mientras unos sienten que las circunstancias finalmente se alinean a su favor, otros deberán ejercitar la paciencia frente a procesos que avanzan más despacio de lo que quisieran.

Los astros marcan el pulso, pero la manera en que cada persona responda a esas señales determinará el resultado final. Quien sepa leer entre líneas encontrará ventajas donde otros solo verán obstáculos.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Amplitud de miras y mayores expectativas para realizar proyectos largamente acariciados. Disfruta de la comunicación con tus hijos, que se siente inclinados a buscar tu apoyo.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Llegará un momento que por mucho que fuerces la máquina mental las ideas no brotarán con la agilidad que necesitas. Manifestarás tu ansiedad de seguir adelante a través del movimiento, no pararás quieto ni un segundo. La salud no se resentirá por ello.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Hace tiempo que esperas que tu vida afectiva cuaje de una vez por todas, pero parece que no acabas de estabilizarte sentimentalmente; tal vez seas demasiado exigente con los demás y tengas que tomar lecciones rápidas de tolerancia.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Por mucha bonanza en lo material que consigas en estos momentos, te darás cuenta de que en las relaciones personales no lo puedes fiar todo a tu capacidad de compra, tienes que implicarte más emocionalmente.

LEO (23 julio - 22 agosto). La agresividad y la irritación serán difíciles de controlar en tu lugar de trabajo. Tus proyectos están bien encaminados, pero debes encontrar la fórmula para mejorar sin más preámbulos, tus condiciones laborales. No te quedes en casa; te vendrá bien salir.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Por mucha bonanza en lo material que consigas en estos momentos, te darás cuenta de que en las relaciones personales no lo puedes fiar todo a tu capacidad de compra, tienes que implicarte más emocionalmente.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los astros te llevan al movimiento, con fortaleza física y disposición mental para enfrentarte a un reto importante en el terreno profesional. Disposición personal a cambios en el hogar e incluso en la posibilidad de cambio de residencia.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Vas a encontrar apoyo en una persona de tu ámbito profesional. Debes aprovechar su experiencia y conocimientos para poder llegar donde tú quieres en la empresa. Necesitarás paciencia para un asunto económico que no termina de aclararse; verás los resultados rápidamente.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás que tomar una decisión en tu ámbito profesional; mantén firmes tus posiciones y demuestra tu valía personal. Te guiarás por tu intuición en una situación complicada en tu relación de pareja. Cuida las formas que a veces te pierden.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Hoy no dudarás en gastarte todo el dinero que te apetezca, te encantará el lujo y todo lo que no puedes tener habitualmente. Te desentenderás el presupuesto doméstico y tirarás por la ventana todas las cuentas del mes pasado. Un susto en la salud.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Se avecinan cambios en lo laboral, que pueden perjudicarte si no gestionas bien las decisiones que tomes a partir de hoy. Tómate tu tiempo antes de mostrar tu parecer y resuelve los problemas de forma sistemática y ordenada.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Llevas demasiado tiempo sometido a presiones laborales o familiares y es hora de que empieces a pensar en tu bienestar; tendrás que planear unos días libres que te regeneren por dentro y por fuera, sin contemplar nada más que tus deseos.