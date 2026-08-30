El horóscopo de hoy anticipa tensiones amorosas para Virgo y Piscis

Tegucigalpa, Honduras.- El movimiento planetario de este domingo trae consigo un mosaico de emociones que atraviesa a los 12 signos por igual.

Algunos nativos encontrarán en las próximas horas la calma que llevaban semanas persiguiendo, mientras otros deberán enfrentar decisiones que exigen mano firme y cabeza fría.

A continuación, el detalle de lo que cada signo puede esperar en el terreno personal, sentimental y laboral.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La noche puede haber hecho estragos en tu estado físico, porque tu actividad mental ha sido intensa y no ha cesado ni un instante. Déjate llevar por los consejos de un amigo en cuanto a sentimientos se refiere.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Has ido desplazando asuntos de diversos ámbitos que debes ir rematando ya que el tiempo se echa encima. No descuides tus compromisos, que aunque no sean del todo de tu agrado, ya han sido adquiridos. Tu honor y lealtad están en juego.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Día de pereza para los nativos de Géminis, especialmente los del sexo masculino, poco propensos para afrontar decididamente las tareas domésticas. Necesitarán de pactos para no llegar a guerrear con sus parejas.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Día muy propicio para que atiendas las relaciones sociales: es un buen momento para llamar a esa persona de la que hace tiempo no sabes nada, recuperar amistades que habías descuidado últimamente... No dejes pasar la oportunidad.

LEO (23 julio - 22 agosto). La salud puede complicarse en el día de hoy sin gravedad, pero sí de una manera incómoda. Mal día para recibir visitas imprevistas, pueden llegar a estropear un momento romántico. En ese terreno, es probable que encuentres lo que buscas sin tener que esforzarte demasiado.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Estás en un momento idóneo para las relaciones amorosas, entendidas en su plenitud, pero el problema puede estar en la otra parte, donde tal vez encuentres tibieza y distanciamiento. Te replantearás algunas cosas.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). No desesperes. La incertidumbre te rodea, pero aunque la paciencia no sea una de tus mejores virtudes, debes echar mano de ella y esperar que tu preparación y experiencia te lleven finalmente hacia el trabajo que te mereces.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Cuando crees llevar razón te muestras tajante en tus opiniones, sin conceder un margen de confianza a las personas que vas conociendo. La radicalidad nunca es buena consejera para catalogar a los demás.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La nostalgia te hará vivir una jornada triste y llena de desgana. Tu pareja sabrá estar a la altura y te apoyará con su amor y cariño. A veces la mejor solución es dejarse llevar y no hacer nada en absoluto, simplemente cuidarse y recibir mimos.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu curiosidad por las personas puede llevarte a complicarte la vida más de lo deseable. No te empeñes en buscar los problemas; confórmate y deja que sean ellos los que te busquen a ti: deja que cada cual viva la vida a su manera.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Pasas por un momento de estabilidad emocional y eso lo notas sobre todo con tu pareja. Sentirás deseos de hacer proyectos que antes nunca se te habían pasado por la cabeza. Trata de calmar tus nervios con baños y saunas o masajes terapéuticos.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Unos problemas relacionados con tu pareja saldrán a la luz y tendrás que poner todos tus argumentos encima de la mesa para solucionarlos, pudiendo surgir un distanciamiento que ponga aprueba tu estabilidad emocional.