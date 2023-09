“Vamos a celebrar con música y, sobre todo, con mucho trabajo para el desarrollo”

Proyectos de mitigación, masiva pavimentación de concreto hidráulico en barrios y colonias, además de proyectos de infraestructura vial como la salida a Valle de Ángeles que está en proceso de licitación; ya conseguimos una donación valorada en 100 millones de lempiras, que corresponde a todo el margen izquierdo de la carretera, los dueños de los terrenos hicieron esta donación confiando en la administración.

Además, está un puente a desnivel sobre la rotonda del bulevar Juan Pablo II, también está la ampliación de la rotonda y el paso elevado en el desvío a Mateo. Las obras arrancarán este año y el periodo de construcción es de 12 meses.



¿Qué avances se tiene con el tema de la mesa de trabajo para aliviar el pesado tráfico?

Estamos generando en equipo una respuesta al tema vial en la capital. Le puedo mencionar algunas de las propuestas que están en la mesa de discusión, que aún no han sido aprobadas, está dividir en grupo los empleados del gobierno, para que tengan un horario escalonado, implementar en algún nivel de porcentaje el teletrabajo. También estamos analizando la posibilidad del “Hoy no circula”, pero es un tema sensible que requiere un análisis más profundo. Otra posibilidad es la medida de “pico y placa”, que ha funcionado muy bien en Bogotá.

Estamos valorando todas las alternativas, pronto vamos a oficializar las medidas, una vez hayamos hechos más análisis para garantizar que la medida va tener un resultado duradero y efectivo. Para esto necesitamos el apoyo y el involucramiento de la ciudadanía.



¿Se finalizará o no el tercer carril de la salida al sur?

Se están buscando alternativas para que se pueda perfilar o buscar otro diseño de la ampliación del puente Germania. Ese proyecto ya lo tenemos listo en un 90%, lo que hace falta es la resolución del Instituto de Antropología e Historia para el tercer carril del puente, terminar unas pilastras de concreto en puntos donde hay temas de vía pública, ya hablamos con los propietarios y tienen toda la voluntad de aceptar las condiciones que la Alcaldía está poniendo y el movimiento de postes de la ENEE y Hondutel, esto es el 10% que nos hace falta.