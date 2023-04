“Si vienen se van a morir”: Colectivos de Libre confrontados por toma de centro de Salud

“Soy coordinador en un territorio, estamos aquí porque las autoridades de salud son incompetentes, no pueden resolver, no le importa la salud del pueblo hondureño”, comenzó diciendo uno de los activistas de Libre.

“Mire nosotros venimos a sentarnos con ella (Dr. Maya), hablamos de que en los centros de salud no hay medicamentos y dijo ella que nos iba a dar 80 oportunidades de emergencia para las personas que están desempleadas, entró por una parte y salió por otro. Hasta el día de hoy no se ha presentado”, dijo visiblemente molesta.

Asimismo, aseguró que no van a abrir las instalaciones del Alonso mientras Matheu no salga de su cargo: “Nosotros no vamos a dejar las instalaciones del Alonso y de todos los otros centros de salud, mientras Matheu no salga de ese ministerio”.

“Si vienen de vuelta estoy aquí, va a haber muerto, si vienen, va a haber muerto, a mí me vale. Yo nací una fecha, pero no sé qué día me voy a morir”, dijo otro manifestante.