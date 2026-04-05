Masivo retorno marca el cierre del feriado de Semana Santa en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las maletas, bolsos y mochilas volvieron a hacerse presentes en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela ante el retorno de las miles de personas que disfrutaron el feriado de Semana Santa fuera de la capital.

A partir de las 3 de tarde, los buses interurbanos comenzaron a llegar a las terminales de buses en el Distrito Central, trayendo consigo a familias completas, jóvenes bronceados del sol, y paradójicamente, el cansancio propio de varios días de descanso.

Autoridades de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) explicaron que La Ceiba, Tela y Choluteca, —donde las playas, ríos y balnearios— se posicionaron como los lugares preferidos durante la Semana Mayor 2026.

Otros, optaron por visitar pueblos aledaños a la capital, como los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles para compartir un tiempo ameno con familiares o participar en las actividades religiosas que caracterizan la temporada.