Masivo retorno marca el cierre del feriado de Semana Santa en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Las maletas, bolsos y mochilas volvieron a hacerse presentes en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela ante el retorno de las miles de personas que disfrutaron el feriado de Semana Santa fuera de la capital.
A partir de las 3 de tarde, los buses interurbanos comenzaron a llegar a las terminales de buses en el Distrito Central, trayendo consigo a familias completas, jóvenes bronceados del sol, y paradójicamente, el cansancio propio de varios días de descanso.
Autoridades de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) explicaron que La Ceiba, Tela y Choluteca, —donde las playas, ríos y balnearios— se posicionaron como los lugares preferidos durante la Semana Mayor 2026.
Otros, optaron por visitar pueblos aledaños a la capital, como los municipios de Santa Lucía y Valle de Ángeles para compartir un tiempo ameno con familiares o participar en las actividades religiosas que caracterizan la temporada.
De forma paralela, la carretera CA-5 y principales entradas a la capital registran un incremento en el flujo vehicular conforme cae el domingo, reflejando el retorno gradual de quienes viajaron hacia al interior del país durante el feriado.
Ante la movilización masiva, Reinaldo Sánchez, ministro de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) reconoció el alto flujo poblacional y pidió prudencia a las miles de personas en carretera durante el último día de la Semana Mayor 2026.
"Hoy muchas familias se movilizan de regreso a sus hogares, y evidentemente, eso permite mayor aglomeración en las carreteras, lo que requiere prudencia y paciencia para tener un retorno seguro a los lugares y hogares a los que se va movilizado la población", explicó.
Sánchez además afirmó que a los largo de este domingo, se reforzó los retenes a las afueras de la capital en acompañamiento a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Cruz Roja Hondureña y Cuerpo de Bomberos.
De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, el movimiento de retorno podría involucrar a unas 500 mil personas movilizándose hacia la capital, cifra que podría ser mayor si se considera el crecimiento poblacional que ha experimentado Tegucigalpa y Comayagüela.
El cálculo también toma como referencia los registros de movilidad durante la Semana Santa de 2025, cuando la migración temporal hacia el interior del país superó el medio millón de personas, un comportamiento que las autoridades consideraron incluso mayor durante la Semana Mayor de este año.