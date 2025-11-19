Reciclabús: proyecto de higiene personal sin ejecutarse en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Para cientos de personas que laboran en el botadero municipal del Distrito Central, acceder a servicios de higiene se ha convertido en un privilegio, pese a ser un derecho fundamental.

Entre pepenadores, familias que sobreviven del reciclaje y personas en situación de calle, la falta de espacios seguros para asearse afecta su salud, dignidad y bienestar diario.

En ese contexto, hace más de dos años los llamados reciclabuses surgieron como proyecto alternativo que prometía atender una necesidad urgente: ofrecer acceso a duchas, artículos de aseo personal y un espacio digno para quienes trabajan en el botadero ubicado en el kilómetro 6 de la carretera a Olancho.

Los datos oficiales establecían que la obra iniciaría operaciones en febrero de 2023, fecha en la que llegarían los autobuses acondicionados para brindar el servicio.

Sin embargo, dos años después, la promesa continúa inconclusa y miles de personas siguen esperando una solución que incluía toallas, jabón, cepillos de dientes, compresas y desodorantes.