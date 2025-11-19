Reciclabús: proyecto de higiene personal sin ejecutarse en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Para cientos de personas que laboran en el botadero municipal del Distrito Central, acceder a servicios de higiene se ha convertido en un privilegio, pese a ser un derecho fundamental.
Entre pepenadores, familias que sobreviven del reciclaje y personas en situación de calle, la falta de espacios seguros para asearse afecta su salud, dignidad y bienestar diario.
En ese contexto, hace más de dos años los llamados reciclabuses surgieron como proyecto alternativo que prometía atender una necesidad urgente: ofrecer acceso a duchas, artículos de aseo personal y un espacio digno para quienes trabajan en el botadero ubicado en el kilómetro 6 de la carretera a Olancho.
Los datos oficiales establecían que la obra iniciaría operaciones en febrero de 2023, fecha en la que llegarían los autobuses acondicionados para brindar el servicio.
Sin embargo, dos años después, la promesa continúa inconclusa y miles de personas siguen esperando una solución que incluía toallas, jabón, cepillos de dientes, compresas y desodorantes.
¿De qué se trataba el proyecto?
El servicio que aseguraba a cientos de personas un lugar de aseo e higiene accesible buscaba ser un punto de conexión entre las personas sin hogar y la accesibilidad a los servicios básicos.
Además, planeaba estar disponible en distintas zonas de la capital mientras el tren de aseo no estuviera disponible, como el plantel de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), en la colonia 21 de Octubre, y el gran botadero municipal.
Además, el servicio tendría capacidad para atender hasta a diez personas de manera simultánea. Sin embargo, pobladores de la colonia 21 de Octubre afirmaron a este rotativo que el plan nunca se ejecutó en esa zona.
"Nunca vimos el bus, sí nos enteramos del proyecto porque iba a ayudar a las personas en estado de calle y muchos pepenadores, pero al menos en la 21 de octubre no se vió o llevó a cabo esa ayuda", aseguraron pobladores de la zona.
La obra, inspirada en iniciativas aplicadas en países europeos, fue propuesta y gestionada por la Fundación Socio Educativa Mensajeros de la Paz, en cooperación con la AMDC. Ambas partes firmaron un convenio el 11 de noviembre de 2022.
A pesar de ello, el proyecto continúa sin materializarse. “Sería muy bonito que ese tipo de obras lleguen al país, porque ayudarían a miles de personas que pasan situaciones difíciles... pero no es algo que se llegó a implementar”, expresó Ester Carranza, pobladora.