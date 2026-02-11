Reactivarán la próxima semana ampliación de la carretera salida a Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de ampliación de la carretera salida a Olancho serán reactivados la próxima semana, luego de una reunión sostenida entre autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la empresa contratista y la supervisión del proyecto.

El ministro de la SIT, Aníbal Erhler, confirmó que el compromiso es retomar las labores en uno de los tramos más transitados de la capital, donde a diario miles de conductores enfrentan congestionamientos y retrasos.

“Definitivamente, cuando hay falta de planificación financiera y técnica, además de improvisación, se dan estos resultados de proyectos paralizados. Este proyecto fue dividido en dos etapas y la primera no se cumplió, lo que obligó a firmar un segundo contrato”, expresó el funcionario.

El titular de Infraestructura explicó que en el segundo contrato tampoco se contemplaron aspectos claves que hoy obligan a rediseñar parte de la obra, lo que ha generado atrasos acumulados y malestar ciudadano.

“En el segundo contrato no consideraron la reparación de la falla a la altura de la gasolinera Texaco, ni el rediseño de la rotonda en el desvío a Lolo, porque no se incluyó el plan de recuperación de tiras de resentamiento. Todo esto ha sido un desastre”, afirmó.