Reactivarán la próxima semana ampliación de la carretera salida a Olancho

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de ampliación de la carretera salida a Olancho serán reactivados la próxima semana, luego de una reunión sostenida entre autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la empresa contratista y la supervisión del proyecto.
El ministro de la SIT, Aníbal Erhler, confirmó que el compromiso es retomar las labores en uno de los tramos más transitados de la capital, donde a diario miles de conductores enfrentan congestionamientos y retrasos.
“Definitivamente, cuando hay falta de planificación financiera y técnica, además de improvisación, se dan estos resultados de proyectos paralizados. Este proyecto fue dividido en dos etapas y la primera no se cumplió, lo que obligó a firmar un segundo contrato”, expresó el funcionario.
El titular de Infraestructura explicó que en el segundo contrato tampoco se contemplaron aspectos claves que hoy obligan a rediseñar parte de la obra, lo que ha generado atrasos acumulados y malestar ciudadano.
“En el segundo contrato no consideraron la reparación de la falla a la altura de la gasolinera Texaco, ni el rediseño de la rotonda en el desvío a Lolo, porque no se incluyó el plan de recuperación de tiras de resentamiento. Todo esto ha sido un desastre”, afirmó.
Entre los retos inmediatos, detalló que se deberá intervenir la falla ubicada en el kilómetro 4.5 y ampliar a cuatro carriles los primeros 800 metros de carretera, desde la rotonda del Mall Premier hasta el desvío cercano a Campo Cielo.
“Los retos que enfrentamos son claros: rediseñar la rotonda del desvío a Lolo, atender la falla del kilómetro 4.5 y ejecutar la ampliación a cuatro carriles en los primeros 800 metros. Son acciones técnicas que no pueden seguir postergándose”, sostuvo.
Erhler aseguró que la reactivación será coordinada junto al alcalde del Distrito Central, con el fin de dar una respuesta concreta a la población que transita por la zona oriental de la ciudad.
“La próxima semana, en conjunto con el alcalde de la capital, vamos a reactivar este proyecto para que la salida a Olancho de cuatro carriles sea una realidad y cumplirle a los capitalinos que sufren todos los días en ese sector”, manifestó.
El ministro reconoció que la paralización ha afectado la confianza del sector construcción y ha provocado críticas legítimas por parte de los usuarios de la vía, quienes han esperado por años la finalización del proyecto.
“Poco a poco vamos a ir recuperando la confianza del rubro de la construcción, mejorando la planificación financiera y técnica para que las obras no queden inconclusas y entregando la infraestructura vial que el país necesita”, añadió.
Asimismo, subrayó que la instrucción presidencial es transformar la red vial nacional con responsabilidad y resultados concretos.
“He recibido una misión clara de nuestro presidente: transformar nuestra red vial no solo con asfalto y concreto, sino con voluntad y planificación para que los proyectos no vuelvan a quedarse a medio camino”, enfatizó.
Como antecedente, el contrato para la ampliación de los 7.22 kilómetros de la salida a Olancho fue firmado el 29 de diciembre de 2022, con un plazo de ejecución de 12 meses, tiempo que ya se cumplió sin que la obra haya sido entregada.
La inversión asciende a 164,663,892.15 lempiras, fondos públicos asignados por la SIT para mejorar la conectividad vial hacia el oriente del país; sin embargo, la obra acumula casi tres años de retraso y desde hace tres meses se encontraba paralizada de manera definitiva, hasta el nuevo anuncio de reactivación.