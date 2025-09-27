¿Qué artistas se presentarán en el Carnaval de Tegucigalpa este 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- El Carnaval de Tegucigalpa 2025 promete ser una fiesta sin precedentes con una amplia propuesta musical de lujo que reunirá a artistas internacionales y nacionales este sábado 27 de septiembre en el bulevar Suyapa. El invitado estelar será el productor y músico estadounidense AB Quintanilla, exintegrante de Kumbia Kings y hermano de la fallecida cantante Selena, quien ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos con fusiones de cumbia, pop y ritmos latinos.

Talento internacional

La fiesta capitalina también contará con la presencia del cantautor mexicano Espinoza Paz, la agrupación Son de Vainilla (México), la comparsa Diablos Cojuelos y la Orquesta Junior Calack, ambos de República Dominicana, quienes llenarán de sabor y folclor el escenario.

El talento hondureño dirá presente con agrupaciones como Kilómetro 7, Carrizal La Sosa, La Gran Banda y Krater, que pondrán la energía local al ritmo del carnaval.

Entre las sorpresas, se ha mencionado que podría presentarse El Padrino, aunque su participación aún no ha sido confirmada Más que música.

