¿Qué artistas se presentarán en el Carnaval de Tegucigalpa este 2025?

En el 447 aniversario de fundación de la capital hondureña, se reunirán grandes estrellas internacionales y nacionales que pondrán ambiente en el bulevar Suyapa

  • 27 de septiembre de 2025 a las 12:49
A la izquierda, AB Quintanilla. A la derecha, Espinoza Paz.

Foto: Cortesía redes sociales de ambos artistas

Tegucigalpa, Honduras.- El Carnaval de Tegucigalpa 2025 promete ser una fiesta sin precedentes con una amplia propuesta musical de lujo que reunirá a artistas internacionales y nacionales este sábado 27 de septiembre en el bulevar Suyapa.

El invitado estelar será el productor y músico estadounidense AB Quintanilla, exintegrante de Kumbia Kings y hermano de la fallecida cantante Selena, quien ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos con fusiones de cumbia, pop y ritmos latinos.

Talento internacional

La fiesta capitalina también contará con la presencia del cantautor mexicano Espinoza Paz, la agrupación Son de Vainilla (México), la comparsa Diablos Cojuelos y la Orquesta Junior Calack, ambos de República Dominicana, quienes llenarán de sabor y folclor el escenario.

El talento hondureño dirá presente con agrupaciones como Kilómetro 7, Carrizal La Sosa, La Gran Banda y Krater, que pondrán la energía local al ritmo del carnaval.
Entre las sorpresas, se ha mencionado que podría presentarse El Padrino, aunque su participación aún no ha sido confirmada Más que música.

Más que música

El evento arrancará a la 1:00 p.m. con un desfile de carrozas que reunirá a más de 70 agrupaciones, entre ellas bandas escolares, autos clásicos, botargas, bloques hípicos y comparsas. Como novedad, por primera vez se ofrecerá un espectáculo nocturno de drones que iluminará el cielo capitalino.

Según Javier Portillo, titular de la Gerencia de Turismo de la AMDC, “este será el carnaval más importante de Honduras, con una derrama económica que superará la de años anteriores”.

