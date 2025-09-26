  1. Inicio
Más de 1,500 elementos resguardarán carnaval por el 447 aniversario de la capital

Las autoridades municipales aseguraron que mantendrán controlado los 1.7 kilómetros del bulevar Suyapa donde se desarrollarán las actividades del carnaval de Tegucigalpa

  • 26 de septiembre de 2025 a las 18:10
Más de 1,500 elementos resguardarán carnaval por el 447 aniversario de la capital

Se contará con servicios de primeros auxilios y toda la asistencia que requiera una fiesta de la magnitud del carnaval de Tegucigalpa.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las expectativas para el carnaval por el 447 aniversario de la capital se mantienen por todo lo alto. Los organizadores prometieron conciertos, desfiles de carrozas, show de drones y una variedad de puestos gastronómicos.

Estimaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) indican que más de 500,000 personas podrían asistir al bulevar Suyapa para disfrutar de todas las actividades anunciadas con bombos y platillos.

Entre más afluencia de personas hay en un lugar, mayor es la probabilidad de que ocurran incidentes, por esta razón las autoridades municipales se preparan con más de 1,500 personas para que resguardar la seguridad de los asistentes.

Carnaval de Tegucigalpa espera a miles de asistentes este 27 de septiembre

“Las personas que asistan a disfrutar del carnaval de la capital, este sábado 27 de septiembre, tendrán garantizada la seguridad en los 1.7 kilómetros del bulevar Suyapa y sus calles aledañas”, anunció la comuna.

Destacó que “hay un plan operativo que involucra a todos los equipos de trabajo para que la festividad sea todo un éxito en este 447 aniversario de la antañona ciudad”.

Entre los funcionarios municipales que se sumarán a las labores de resguardo están los efectivos de la Policía Municipal, Movilidad Urbana, inspectores del Departamento Municipal de Justicia, Comité de Emergencia Municipal (Codem), Gerencia de Orden Público y cuadrillas de barrido.

A esta labor también se sumarán los entes de seguridad y cuerpos de socorro que integran la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

Las autoridades aseguraron que también contarán con servicios de primeros auxilios y toda la asistencia que requiera una fiesta de la magnitud que tiene este carnaval y donde podría ocurrir cualquier tipo de problema.

Desde este miércoles cerrarán el bulevar Suyapa por carnaval de Tegucigalpa

Como medida preventiva, la comuna prohibirá la venta de bebidas en envases de vidrio, “además habilitará espacios públicos para estacionamiento de vehículos en las cercanías de donde se realizarán las actividades”.

Como parte de las acciones, los carriles del bulevar Suyapa y sus calles de acceso estarán cerradas, por lo que se recomienda a la población utilizar rutas alternas, en caso de que tenga que circular por la zona.

El cierre terminará hasta el domingo 28 de septiembre, después de las 5:00 p.m., cuando desmonten todos los escenarios y demás estructuras que se establecieron en el lugar para el desarrollo del evento.

Tegucigalpa alista carnaval para celebrar sus 447 años de fundación

AB Quintanilla, conocido como “El rey de la cumbia”, será uno de los cantantes internacionales que se presentará en el carnaval para animar el ambiente del evento y hacer bailar a los capitalinos.

