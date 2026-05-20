Padres y maestros piden ayuda urgente para reparar kínder en riesgo en Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras. -El deterioro del Jardín de Niños Rafael Leonardo Callejas mantiene en riesgo a 92 menores que diariamente reciben clases en el centro educativo ubicado en el barrio El Centro de Lepaterique, frente al parque central.
Padres de familia y docentes denunciaron que la estructura presenta severos daños desde hace aproximadamente 12 años, situación que se ha agravado con el paso del tiempo y las lluvias que afectan la zona.
"Nosotros no tenemos apoyo y estamos tocando puertas para que nos ayuden con el techo que en cualquier momento puede colapsar", lamentó Frank Chavez, presidente de la asociación de padres de familia.
"Hemos tocado puertas a las autoridades de Lepaterique, pero no hay respuesta hasta los momentos", dijo.
"Es una emergencia porque el techado ya se está cayendo. Imagínese que Dios no lo permite y que nuestros hijos estén recibiendo clases y ese techado se venga encima", lamentó.
Los padres de familia indicaron que ya comenzó a colapsar, provocando temor entre los encargados del kínder, quienes aseguran que los niños permanecen expuestos a un accidente dentro de las aulas donde reciben sus enseñanzas.
La directora del centro educativo, Kenia Colindres, explicó que la prioridad urgente es reemplazar completamente el techo debido al peligro que representa para los menores y el personal docente que labora en el lugar.
Las autoridades educativas del jardín señalaron que durante años han buscado apoyo para ejecutar reparaciones, pero hasta ahora no han obtenido una respuesta que permita solucionar el problema de manera definitiva.
Por su parte, Ingris Mariaela Perdomo, quien forma parte de la directiva, expresó preocupación ante la situación e indicó que es urgente una reparación de este centro educativo.
"Necesitamos cambiar todo porque las aulas del kínder están en riesgo por el techo destruido", expresó Marisela.
Además del cambio de techo, el centro educativo enfrenta otras necesidades de infraestructura; sin embargo, recalcaron que actualmente la emergencia principal es evitar que la estructura continúe desplomándose mientras los niños permanecen dentro del inmueble.
Padres de familia hicieron un llamado al gobierno, alcaldía, empresa privada e instituciones solidarias para atender la situación antes de que ocurra una tragedia en este centro preescolar de Lepaterique.
"Realmente necesitamos una ayuda ya sea de la empresa privada, del gobierno o alcaldía. También de alguna ONG que nos pueda colaborar", solicitó la vicepresidenta de padres de familia, Wendy Triminio.
Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse al número 3389-5846 con la directora Kenia Colindres, mientras la comunidad educativa espera una pronta intervención para garantizar la seguridad de los 92 niños.